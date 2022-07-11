Тагильчане возмущены организацией поездок на детские соревнования

12 июля 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Родители тагильчан недовольны отсутствием бесплатного транспорта для поездок на детские соревнования по хоккею Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие бесплатного транспорта для детей, занимающихся в спортивной школе по хоккею «Спутник», которые едут на соревнования. Об этом рассказал один из родителей, чей ребенок тренируется в спортшколе. «Хоккейная школа не предоставляет автобусы для поездок на соревнования. Родители вынуждены оплачивать поездки за свой счет», — рассказал родитель в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». В уставе спортивной школы, опубликованном на официально сайте муниципального учреждения, сказано: «Учреждение имеет право нести расходы, связанные с командированием команд, с проведением тренировочных сборов на территории города и за его пределами». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МБУ «Спортивная школа по хоккею «Спутник». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что родители детей из Нижнего Тагила негативно отнеслись к запрету танцевать под иностранную музыку. Также URA.RU сообщало что родители тагильчан возмутились появлению исправительной колонии для заключенных рядом со школой. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие бесплатного транспорта для детей, занимающихся в спортивной школе по хоккею «Спутник», которые едут на соревнования. Об этом рассказал один из родителей, чей ребенок тренируется в спортшколе. «Хоккейная школа не предоставляет автобусы для поездок на соревнования. Родители вынуждены оплачивать поездки за свой счет», — рассказал родитель в сообществе «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». В уставе спортивной школы, опубликованном на официально сайте муниципального учреждения, сказано: «Учреждение имеет право нести расходы, связанные с командированием команд, с проведением тренировочных сборов на территории города и за его пределами». Корреспондент URA.RU отправил запрос в МБУ «Спортивная школа по хоккею «Спутник». На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее агентство рассказывало, что родители детей из Нижнего Тагила негативно отнеслись к запрету танцевать под иностранную музыку. Также URA.RU сообщало что родители тагильчан возмутились появлению исправительной колонии для заключенных рядом со школой.