Две смертельные аварии на трассе в ХМАО за три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО на трассе, ведущей из Сургута в Нижневартовск, в ДТП погибло два человека. За двое суток это уже трое погибших на пятидесятикилометровом отрезке. Об этом URA.RU сообщили в управлении полиции округа.

«На автодороге „Сургут-Нижневартовск“ 31-летний мужчина, управляя автомобилем „Daewoo“, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем „Opel“ под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП два пассажира „Daewoo“ 35 и 23- летние мужчины, от полученных травм скончались на месте», — сообщили в ведомстве.

Кроме этого, в ДТП пострадали оба водителя и еще один пассажир из «Daewoo». За три дня это уже три жертвы на данном отрезке. 9 июля в пятидесяти километрах произошло еще одно смертельное ДТП.

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО

Фото: пресс-служба УМВД России по ХМАО

Ранее URA.RU сообщало, что на 208-м километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в результате ДТП погиб водитель. По данным полиции, водитель ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.