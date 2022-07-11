Мэрия Перми отдает здание детской поликлиники

Здание больницы перейдет в собственность края Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти Перми решили безвозмездно отдать здание детской поликлиники в микрорайоне Ива. Проект решения о передаче помещений в собственность края глава города Алексей Демкин внес на рассмотрение депутатов думы.

«Разрешить администрации города Перми передать безвозмездно в собственность Пермского края нежилое помещение площадью 1 211,1 кв. м с кадастровым номером 59:01:4219248:3522 по адресу: Российская Федерация, Пермский край, г. о. Пермский, г. Пермь, ул. Сакко и Ванцетти, д. 93а», — говорится в проекте решения, опубликованного на сайте Пермской гордумы. Вопрос депутаты рассмотрят на пленарном заседании, предварительно обсудив его на комитетах.

В здании по ул. Сакко и Ванцетти, д. 93а находится филиал городской детской клинической поликлиники №1. Кроме этого здесь расположены аптеки, медицинская лаборатория, кафе и магазины. Ранее поликлинику город получил от застройщика микрорайона — компании «Девелопмент-Юг».