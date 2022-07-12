В Перми госуслуги начали оказывать в магазине

В Перми терминал для дистанционного получения государственных услуг установили в торговом центре. С помощью устройства можно не только оформить заявления, но и связаться с сотрудником МФЦ для консультации, рассказали в краевом правительстве.
«На площадке ТРК „Спешилов“ начал работать терминал для дистанционного получения государственных услуг. Жители Прикамья могут в электронном виде подать заявления на получение более 20 государственных услуг. При необходимости можно связаться с оператором контактного центра МФЦ, который сможет проконсультировать», — сообщается на сайте кабмина Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что количество предоставляемых в МФЦ госуслуг постоянно увеличивается. Так, с апреля пермяки могут подать здесь заявку на догазификацию, минуя офисы «Газпрома». А с середины июня появилась возможность проставить апостиль на официальных документах, подлинность которых необходимо подтвердить за пределами России.
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