12 июля 2022

В Перми госуслуги начали оказывать в магазине

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие многофункционального центра по предоставлению госуслуг. Челябинск, госуслуги, мфц, многофункциональный центр, электронный киоск
Терминал госуслуг установили в ТРК «Спешилов» Фото:

В Перми терминал для дистанционного получения государственных услуг установили в торговом центре. С помощью устройства можно не только оформить заявления, но и связаться с сотрудником МФЦ для консультации, рассказали в краевом правительстве.

«На площадке ТРК „Спешилов“ начал работать терминал для дистанционного получения государственных услуг. Жители Прикамья могут в электронном виде подать заявления на получение более 20 государственных услуг. При необходимости можно связаться с оператором контактного центра МФЦ, который сможет проконсультировать», — сообщается на сайте кабмина Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что количество предоставляемых в МФЦ госуслуг постоянно увеличивается. Так, с апреля пермяки могут подать здесь заявку на догазификацию, минуя офисы «Газпрома». А с середины июня появилась возможность проставить апостиль на официальных документах, подлинность которых необходимо подтвердить за пределами России.

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В Перми терминал для дистанционного получения государственных услуг установили в торговом центре. С помощью устройства можно не только оформить заявления, но и связаться с сотрудником МФЦ для консультации, рассказали в краевом правительстве. «На площадке ТРК „Спешилов“ начал работать терминал для дистанционного получения государственных услуг. Жители Прикамья могут в электронном виде подать заявления на получение более 20 государственных услуг. При необходимости можно связаться с оператором контактного центра МФЦ, который сможет проконсультировать», — сообщается на сайте кабмина Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что количество предоставляемых в МФЦ госуслуг постоянно увеличивается. Так, с апреля пермяки могут подать здесь заявку на догазификацию, минуя офисы «Газпрома». А с середины июня появилась возможность проставить апостиль на официальных документах, подлинность которых необходимо подтвердить за пределами России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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