Главнокомандующего ВСУ занесли в список врагов Украины

14 июля 2022 в 08:01 Размер текста - 17 +

В списки «врагов Украины» начали попадать высокопоставленные лица ВСУ Фото: Валентина Свистунова © URA.RU Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного внесли в список «врагов Украины». Это следует из данных, опубликованных на украинском сайте «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). «Самовольно принимал решения без участия президента. Запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими. Неоднократно ошибался в выборе стратегий ведения военных действий, что привело к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств», — приводит цитату с украинского ресурса, объясняющую причины внесения Залужного в «список врагов» агентство «Ридус». Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и высокопоставленных людей. В мае в «черный список» попал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что «для полного комплекта» в списке не хватает президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360.

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного внесли в список «врагов Украины». Это следует из данных, опубликованных на украинском сайте «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). «Самовольно принимал решения без участия президента. Запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими. Неоднократно ошибался в выборе стратегий ведения военных действий, что привело к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств», — приводит цитату с украинского ресурса, объясняющую причины внесения Залужного в «список врагов» агентство «Ридус». Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и высокопоставленных людей. В мае в «черный список» попал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что «для полного комплекта» в списке не хватает президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360.