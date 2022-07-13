13 июля 2022

Главнокомандующего ВСУ занесли в список врагов Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Крым. Аэропорт Бельбек, флаг украины, армия, марш
В списки «врагов Украины» начали попадать высокопоставленные лица ВСУ Фото:

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного внесли в список «врагов Украины». Это следует из данных, опубликованных на украинском сайте «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ).

«Самовольно принимал решения без участия президента. Запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими. Неоднократно ошибался в выборе стратегий ведения военных действий, что привело к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств», — приводит цитату с украинского ресурса, объясняющую причины внесения Залужного в «список врагов» агентство «Ридус».

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и высокопоставленных людей. В мае в «черный список» попал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что «для полного комплекта» в списке не хватает президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360.

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Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного внесли в список «врагов Украины». Это следует из данных, опубликованных на украинском сайте «Миротворец» (экстремистский ресурс, запрещенный на территории РФ). «Самовольно принимал решения без участия президента. Запретил передвижение резервистов по стране, забирая у них возможность быть рядом с близкими. Неоднократно ошибался в выборе стратегий ведения военных действий, что привело к большим потерям личного состава ВСУ, а также наемников других государств», — приводит цитату с украинского ресурса, объясняющую причины внесения Залужного в «список врагов» агентство «Ридус». Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародовались данные журналистов, граждан ДНР и ЛНР и высокопоставленных людей. В мае в «черный список» попал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Военный аналитик Михаил Онуфриенко заявлял, что «для полного комплекта» в списке не хватает президента Украины Владимира Зеленского, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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