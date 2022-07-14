Свердловские студенты отреставрируют монастырь в Верхотурье

Студенты УрГАХУ во время практических занятий отреставрируют здания монастыря в Верхотурье Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

Магистранты Уральского государственного архитектурно-художественного университета (УрГАХУ) начали реставрацию комплекса зданий мужского Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье. Такая практика поможет быстро подготовить будущих реставраторов к работе в «полях», рассказали URA.RU в Фонде святой Екатерины, при поддержке которого устроили обучение.

«Работа вживую совсем другая, потому что компьютерные чертежи могут быть слишком точными и расходиться с реальным положением дел. Здание переделывалось два раза, внутри есть множество аспектов, которые необходимо было заметить и учесть при обмерах и проектировании», — говорит магистрант УрГАХУ Елена Соловьева.

Восстановление храмов, монастырей и других объектов в Верхотурье является одной из самых масштабных государственных инициатив. Реставраторы будут адаптировать объекты наследия под современные условия эксплуатации, не нарушая исторический облик зданий.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Верхотурья пожелали побрататься с городом Святогорском в Донецкой области. Горожане часто собирали гуманитарную помощь для жителей освобожденных территорий.