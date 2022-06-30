Верхотурье станет побратимом города ДНР

01 июля 2022 в 12:37 Размер текста - 17 +

Верхотурье часто называют центром православия на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава верхотурского городского округа (Свердловская область) Алексей Лиханов получил от жителей города обращение об установлении побратимской связи с городом Святогорском Донецкой области. В городе также скоро пройдет выставка донецкого кузнеца, который делает скульптуры из осколков снарядов. Об этом сообщает портал «Православная газета». «У небольших городов Верхотурья и Святогорска немало общего в судьбах: уральский город исторически был одним из центров православия на востоке России, а Святогорск — в южной России. Находящийся в городке монастырь известен с 1624 года. С тех пор он несколько раз закрывался, затем восстанавливался, а в 2004 году получил статус Лавры и называется сейчас Свято-Успенская Святогорская Лавра», — говорится в сообщении портала. В Верхотурском музее-заповеднике откроется выставка донецкого кузнеца Виктора Михалева. Он делает из осколков снарядов подсвечники, фонари, вазы и многое другое. Также жители Верхотурья часто собирали гумпомощь для жителей освобожденных территорий. Ранее силы ДНР и России уже установили контроль на Татьяновкой и Святогорском. Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Глава верхотурского городского округа (Свердловская область) Алексей Лиханов получил от жителей города обращение об установлении побратимской связи с городом Святогорском Донецкой области. В городе также скоро пройдет выставка донецкого кузнеца, который делает скульптуры из осколков снарядов. Об этом сообщает портал «Православная газета». «У небольших городов Верхотурья и Святогорска немало общего в судьбах: уральский город исторически был одним из центров православия на востоке России, а Святогорск — в южной России. Находящийся в городке монастырь известен с 1624 года. С тех пор он несколько раз закрывался, затем восстанавливался, а в 2004 году получил статус Лавры и называется сейчас Свято-Успенская Святогорская Лавра», — говорится в сообщении портала. В Верхотурском музее-заповеднике откроется выставка донецкого кузнеца Виктора Михалева. Он делает из осколков снарядов подсвечники, фонари, вазы и многое другое. Также жители Верхотурья часто собирали гумпомощь для жителей освобожденных территорий. Ранее силы ДНР и России уже установили контроль на Татьяновкой и Святогорском. Спецоперация РФ на Украине по демилитаризации и денацификации началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида.