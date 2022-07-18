Боррель заявил о планах по деблокированию Одессы

18 июля 2022 в 12:46 Размер текста - 17 +

В ЕС уверены, что спасет Европу от голода только открытие украинских портов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Евросоюз надеется на достижение соглашения между Россией и Украиной по вопросу зерна, поскольку его вывоз через Болгарию и Румынию не покрывает мировую потребность. Чтобы зерна было достаточно, необходимо деблокировать порт Одессы, а также других украинских городов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно. Поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — заявляет Боррель, его слова приводит ТАСС. Переговоры России и Украины по «зерновому вопросу» пройдут уже на этой неделе в Стамбуле. Возможность разблокировки трех украинских портов загрузки для экспорта зерна обсуждалась на прошлых переговорах, но в итоге стороны так и не договорились. Ранее глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. 13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Евросоюз надеется на достижение соглашения между Россией и Украиной по вопросу зерна, поскольку его вывоз через Болгарию и Румынию не покрывает мировую потребность. Чтобы зерна было достаточно, необходимо деблокировать порт Одессы, а также других украинских городов. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Мы делаем, что можем, для вывоза зерна по линиям солидарности через Болгарию и Румынию, но этого недостаточно. Поэтому я надеюсь на соглашение на этой неделе по деблокированию Одессы и других украинских портов», — заявляет Боррель, его слова приводит ТАСС. Переговоры России и Украины по «зерновому вопросу» пройдут уже на этой неделе в Стамбуле. Возможность разблокировки трех украинских портов загрузки для экспорта зерна обсуждалась на прошлых переговорах, но в итоге стороны так и не договорились. Ранее глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине. 13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу».