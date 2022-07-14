В Раде заявили о решении «зерновой проблемы»

15 июля 2022 в 01:37 Размер текста - 17 +

Для вывоза зерна на Украине разблокируют три порта Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна На переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех портов Украины и вывозе продукции из них. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «По моей информации, представители Украины, Турции, России и ООН на переговорах по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море договорились о возможности разблокировки трех наших портов загрузки. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Как утверждает депутат Рады, зерно планируется вывозить из украинских портов конвоями при условии «прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Ранее глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Как писало издание Wall Street Journal, достигнутые договоренности также предполагают частичное разминирование и прекращение огня. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

На переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех портов Украины и вывозе продукции из них. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «По моей информации, представители Украины, Турции, России и ООН на переговорах по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море договорились о возможности разблокировки трех наших портов загрузки. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Как утверждает депутат Рады, зерно планируется вывозить из украинских портов конвоями при условии «прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Ранее глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Как писало издание Wall Street Journal, достигнутые договоренности также предполагают частичное разминирование и прекращение огня.