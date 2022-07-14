14 июля 2022

В Раде заявили о решении «зерновой проблемы»

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Уборка пшеницы на границе ДНР и Ростовской области. Ростов, поле, комбайн, пшеница, страда, зерно, колосья, сельское хозяйство, уборка хлеба, колосс
Для вывоза зерна на Украине разблокируют три порта Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

На переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех портов Украины и вывозе продукции из них. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

«По моей информации, представители Украины, Турции, России и ООН на переговорах по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море договорились о возможности разблокировки трех наших портов загрузки. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Как утверждает депутат Рады, зерно планируется вывозить из украинских портов конвоями при условии «прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию».

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Ранее глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Как писало издание Wall Street Journal, достигнутые договоренности также предполагают частичное разминирование и прекращение огня.

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На переговорах по зерновому вопросу стороны договорились о возможности разблокировки трех портов Украины и вывозе продукции из них. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко. «По моей информации, представители Украины, Турции, России и ООН на переговорах по восстановлению экспорта украинского зерна через Черное море договорились о возможности разблокировки трех наших портов загрузки. Речь идет об Одессе, Черноморске и Южном», — написал Гончаренко в своем telegram-канале. Как утверждает депутат Рады, зерно планируется вывозить из украинских портов конвоями при условии «прекращения огня в пределах географических границ и некоторых операций по разминированию». Президент РФ Владимир Путин заявлял, что для вывоза зерна ВСУ должны разминировать морские порты и армия РФ не будет препятствовать этому процессу. Ранее глобальная торговля зерном была осложнена на фоне проведения спецоперации РФ на Украине.13 июля прошли четырехсторонние переговоры, на которых договорились создать координационный центр в Стамбуле по «зерновому вопросу». Как писало издание Wall Street Journal, достигнутые договоренности также предполагают частичное разминирование и прекращение огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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