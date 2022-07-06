06 июля 2022

Врач отказался помочь свердловчанке, на которую напали собаки. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Врач свердловской больницы отказал помочь девушке, на которую напали собаки Фото:

Врач травмпункта городской больницы №4 в Нижнем Тагиле отказал в медицинской помощи свердловчанке, на которую напали собаки. Об этом свердловчанка рассказала в соцсетях.

«Меня покусала уличная собака, я приехала за медицинской помощью в травмпункт. „Доктор Айболит“ категорически отказал мне в какой-либо помощи, даже не осмотрев меня. На мою просьбу назвать свои ФИО, получила отказ, на просьбу написать мне письменный отказ в осмотре/лечении/назначении лечения — получила отказ», — рассказала девушка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме этого, свердловчанка отмечает, что врач сфотографировал на телефон ее паспорт и угрожал обратиться в правоохранительные органы, если девушка сообщит о произошедшем. Инцидент произошел вечером 5 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в городскую больницу №4 в Нижнем Тагиле с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Врач травмпункта городской больницы №4 в Нижнем Тагиле отказал в медицинской помощи свердловчанке, на которую напали собаки. Об этом свердловчанка рассказала в соцсетях. «Меня покусала уличная собака, я приехала за медицинской помощью в травмпункт. „Доктор Айболит“ категорически отказал мне в какой-либо помощи, даже не осмотрев меня. На мою просьбу назвать свои ФИО, получила отказ, на просьбу написать мне письменный отказ в осмотре/лечении/назначении лечения — получила отказ», — рассказала девушка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, свердловчанка отмечает, что врач сфотографировал на телефон ее паспорт и угрожал обратиться в правоохранительные органы, если девушка сообщит о произошедшем. Инцидент произошел вечером 5 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в городскую больницу №4 в Нижнем Тагиле с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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