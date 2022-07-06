Врач отказался помочь свердловчанке, на которую напали собаки. Видео

07 июля 2022 в 07:04 Размер текста - 17 +

Врач свердловской больницы отказал помочь девушке, на которую напали собаки Фото: Екатерина Сычкова Врач травмпункта городской больницы №4 в Нижнем Тагиле отказал в медицинской помощи свердловчанке, на которую напали собаки. Об этом свердловчанка рассказала в соцсетях. «Меня покусала уличная собака, я приехала за медицинской помощью в травмпункт. „Доктор Айболит“ категорически отказал мне в какой-либо помощи, даже не осмотрев меня. На мою просьбу назвать свои ФИО, получила отказ, на просьбу написать мне письменный отказ в осмотре/лечении/назначении лечения — получила отказ», — рассказала девушка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, свердловчанка отмечает, что врач сфотографировал на телефон ее паспорт и угрожал обратиться в правоохранительные органы, если девушка сообщит о произошедшем. Инцидент произошел вечером 5 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в городскую больницу №4 в Нижнем Тагиле с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не поступил. Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Врач травмпункта городской больницы №4 в Нижнем Тагиле отказал в медицинской помощи свердловчанке, на которую напали собаки. Об этом свердловчанка рассказала в соцсетях. «Меня покусала уличная собака, я приехала за медицинской помощью в травмпункт. „Доктор Айболит“ категорически отказал мне в какой-либо помощи, даже не осмотрев меня. На мою просьбу назвать свои ФИО, получила отказ, на просьбу написать мне письменный отказ в осмотре/лечении/назначении лечения — получила отказ», — рассказала девушка сообществу «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Кроме этого, свердловчанка отмечает, что врач сфотографировал на телефон ее паспорт и угрожал обратиться в правоохранительные органы, если девушка сообщит о произошедшем. Инцидент произошел вечером 5 июля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в городскую больницу №4 в Нижнем Тагиле с просьбой прокомментировать случившееся. На момент публикации новости ответ не поступил.