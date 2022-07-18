Помощь предоставили семьям, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Ясиноватой и Волновахи, подшефных Челябинской области городов Донецкой народной республики, поблагодарили губернатора региона Алексея Текслера за предоставленную гуманитарную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как сообщили URA.RU в пресс-службе правительства региона, для детей привезли продукты питания, памперсы, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

«Большое спасибо за памперсы губернатору Челябинской области — это очень, очень нам нужная вещь… И продуктовый набор, и канцелярия, ребенок рад, очень даже», — говорит мама девочки, которая из-за своего заболевания вынуждена передвигаться в инвалидной коляске.

В июне Челябинская область заключила договор о сотрудничестве с Донецкой народной республикой. С тех пор регион помогает республике восстанавливаться после боевых действий, которые начали восемь лет назад украинские националисты.

Спецоперация, начатая Россией в феврале, призвана освободить территорию Донбасса от националистской угрозы. Как сообщили в минобороны РФ, операция идет по плану. На сегодняшний день от националистов освобождено свыше 200 населенных пунктов.

Детям доставили продукты питания, памперсы, средства личной гигиены и другие необходимые вещи Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

Адресная помощь семьям с детьми с ОВЗ была организована по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера Фото: пресс-служба правительства Челябинской области