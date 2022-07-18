Мишустин выделил деньги на реконструкцию дамбы в Пермском крае

19 июля 2022 в 15:04 Размер текста - 17 +

Глава правительства подписал распоряжение о выделении денег регионам на борьбу с паводками Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Глава российского правительства Михаил Мишустин выделил средства на борьбу с паводками в Пермском крае. Согласно распоряжению, более 7,5 млн рублей пойдут на реконструкцию водозащитной дамбы на реке Сылва в Кунгуре. «Работы будут идти в 2022—2024 годах. Предполагается, что водозащитные сооружения позволят защитить людей и предотвратить материальный ущерб», — сообщается на сайте правительства. Помимо Пермского края деньги будут перечислены в Чеченскую республику, Алтайский край, Великий Устюг и Вологодскую область. Решение о распределении финансирования было принято в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

Глава российского правительства Михаил Мишустин выделил средства на борьбу с паводками в Пермском крае. Согласно распоряжению, более 7,5 млн рублей пойдут на реконструкцию водозащитной дамбы на реке Сылва в Кунгуре. «Работы будут идти в 2022—2024 годах. Предполагается, что водозащитные сооружения позволят защитить людей и предотвратить материальный ущерб», — сообщается на сайте правительства. Помимо Пермского края деньги будут перечислены в Чеченскую республику, Алтайский край, Великий Устюг и Вологодскую область. Решение о распределении финансирования было принято в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.