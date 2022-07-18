Мишустин выделил деньги на реконструкцию дамбы в Пермском крае

Глава правительства подписал распоряжение о выделении денег регионам на борьбу с паводками
Глава российского правительства Михаил Мишустин выделил средства на борьбу с паводками в Пермском крае. Согласно распоряжению, более 7,5 млн рублей пойдут на реконструкцию водозащитной дамбы на реке Сылва в Кунгуре.
«Работы будут идти в 2022—2024 годах. Предполагается, что водозащитные сооружения позволят защитить людей и предотвратить материальный ущерб», — сообщается на сайте правительства.
Помимо Пермского края деньги будут перечислены в Чеченскую республику, Алтайский край, Великий Устюг и Вологодскую область. Решение о распределении финансирования было принято в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.
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