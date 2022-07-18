Пермский вуз сообщил о смерти преподавателя с 20-летним стажем

19 июля 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Федор Алабужев скончался на 68-м году жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми на 68-м году жизни скончался преподаватель филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Федора Алабужев. Информация опубликована на официальной странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». «Пермский филиал ВГУВТ с прискорбием сообщает о кончине нашего педагога Федора Ивановича Алабужева. Выражаем глубокие соболезнования семье Федора Ивановича. Для всех нас это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении. Алабужев окончил Пермское речное училище, а затем — Горьковский институт инженеров водного транспорта. Вся его жизнь была связана с речным флотом. Он работал капитаном на скоростных судах, капитаном-наставником и главным инженером в Камском речном пароходстве. В 2001 году Алабужев начал преподавать в Пермском речном училище (позже — ПФ ВГУВТ). Имеет многочисленные награды и почетные звания. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Перми на 68-м году жизни скончался преподаватель филиала Волжского госуниверситета водного транспорта (ПФ ВГУВТ) Федора Алабужев. Информация опубликована на официальной странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте». «Пермский филиал ВГУВТ с прискорбием сообщает о кончине нашего педагога Федора Ивановича Алабужева. Выражаем глубокие соболезнования семье Федора Ивановича. Для всех нас это невосполнимая утрата», — говорится в сообщении. Алабужев окончил Пермское речное училище, а затем — Горьковский институт инженеров водного транспорта. Вся его жизнь была связана с речным флотом. Он работал капитаном на скоростных судах, капитаном-наставником и главным инженером в Камском речном пароходстве. В 2001 году Алабужев начал преподавать в Пермском речном училище (позже — ПФ ВГУВТ). Имеет многочисленные награды и почетные звания.