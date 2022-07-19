Судимый егерь получил срок за охоту с курганским депутатом

19 июля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Егеря Ермека Сулейманова приговорили к условному сроку за незаконную охоту с экс-депутатом Курганской областной думы Денисом Хахаловым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Егеря Верхнетеченского охотхозяйства (Катайский район Курганской области) Ермека Сулейманова признали виновным в незаконной охоте и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Остальные пятеро участников дела, в том числе экс-депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, приговорены к штрафам. Такое решение приняло постоянное судебное присутствие в Пышме Камышловского районного суда Свердловской области. В декабре 2014 года Сулейманов был осужден за вымогательство. «Сулейманова Ермека Сиимбековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в один год шесть месяцев», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Также Сулейманов должен выплатить в федеральный бюджет 33,3 тысячи рублей в качестве процессуальных издержек по выплате вознаграждения адвокату в ходе предварительного расследования. До вступления приговора в силу он будет находиться под подпиской о невыезде. Егерь, ранее служивший в полиции в Свердловской области, в декабре 2014 года был осужден за вымогательство и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Однако в 2015 году его выпустили на свободу условно-досрочно. До погашения судимости Сулейманов не имел права носить оружие. Ранее URA.RU сообщало, что Хахалова приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей за незаконную охоту на волков. К штрафам приговорили и четырех егерей, принимавших участие в охоте, еще одного егеря — к условному сроку. В июле 2021 года Хахалов отказался от мандата депутата Курганской областной думы после резонанса вокруг охоты на волков на территории Свердловской области. Скандал разгорелся после публикации видео, где раненого зверя переехали снегоходом. При этом бывший депутат заявлял, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Егеря Верхнетеченского охотхозяйства (Катайский район Курганской области) Ермека Сулейманова признали виновным в незаконной охоте и приговорили к трем годам лишения свободы условно. Остальные пятеро участников дела, в том числе экс-депутат Курганской областной думы Денис Хахалов, приговорены к штрафам. Такое решение приняло постоянное судебное присутствие в Пышме Камышловского районного суда Свердловской области. В декабре 2014 года Сулейманов был осужден за вымогательство. «Сулейманова Ермека Сиимбековича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ. Назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком в один год шесть месяцев», — говорится в решении суда, копия которого имеется в распоряжении URA.RU. Также Сулейманов должен выплатить в федеральный бюджет 33,3 тысячи рублей в качестве процессуальных издержек по выплате вознаграждения адвокату в ходе предварительного расследования. До вступления приговора в силу он будет находиться под подпиской о невыезде. Егерь, ранее служивший в полиции в Свердловской области, в декабре 2014 года был осужден за вымогательство и приговорен к 3,5 года лишения свободы. Однако в 2015 году его выпустили на свободу условно-досрочно. До погашения судимости Сулейманов не имел права носить оружие. Ранее URA.RU сообщало, что Хахалова приговорили к штрафу в 600 тысяч рублей за незаконную охоту на волков. К штрафам приговорили и четырех егерей, принимавших участие в охоте, еще одного егеря — к условному сроку. В июле 2021 года Хахалов отказался от мандата депутата Курганской областной думы после резонанса вокруг охоты на волков на территории Свердловской области. Скандал разгорелся после публикации видео, где раненого зверя переехали снегоходом. При этом бывший депутат заявлял, что охотился на законных основаниях с участием пяти егерей.