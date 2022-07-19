19 июля 2022

Пермских детей научат создавать персонажей в Minecraft

© Служба новостей «URA.RU»
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«ГлавЕлка» в Ельцин Центре. Екатеринбург, дети, компьютерные игры, игромания, компьютерный клуб
На занятие приглашают детей 7-8 лет Фото:

Пермская компьютерная академия «ТОР» бесплатно научит детей создавать 3D-персонажей в популярной игре Minecraft. Организаторы обещают, что не скучно будет и родителям.

«Мы приглашаем детей 7-8 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа Minecraft, 23 июля в 14:30. Пока дети будут заниматься, мы расскажем родителям о главных увлечения современных детей, направлениях профессионального компьютерного образования и пользе IT», — рассказывают организаторы в группе «Компьютерная Академия TOP.Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

На мастер-классе ребята узнают, как создать свой 3D-персонаж с нуля, освоят технологии, необходимые, чтобы начать заниматься 3D-моделированием. Каждого участника ждет практическое занятие.

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Пермская компьютерная академия «ТОР» бесплатно научит детей создавать 3D-персонажей в популярной игре Minecraft. Организаторы обещают, что не скучно будет и родителям. «Мы приглашаем детей 7-8 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа Minecraft, 23 июля в 14:30. Пока дети будут заниматься, мы расскажем родителям о главных увлечения современных детей, направлениях профессионального компьютерного образования и пользе IT», — рассказывают организаторы в группе «Компьютерная Академия TOP.Пермь» в социальной сети «ВКонтакте». На мастер-классе ребята узнают, как создать свой 3D-персонаж с нуля, освоят технологии, необходимые, чтобы начать заниматься 3D-моделированием. Каждого участника ждет практическое занятие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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