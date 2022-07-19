Пермских детей научат создавать персонажей в Minecraft

На занятие приглашают детей 7-8 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пермская компьютерная академия «ТОР» бесплатно научит детей создавать 3D-персонажей в популярной игре Minecraft. Организаторы обещают, что не скучно будет и родителям.

«Мы приглашаем детей 7-8 лет и их родителей на бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа Minecraft, 23 июля в 14:30. Пока дети будут заниматься, мы расскажем родителям о главных увлечения современных детей, направлениях профессионального компьютерного образования и пользе IT», — рассказывают организаторы в группе «Компьютерная Академия TOP.Пермь» в социальной сети «ВКонтакте».

На мастер-классе ребята узнают, как создать свой 3D-персонаж с нуля, освоят технологии, необходимые, чтобы начать заниматься 3D-моделированием. Каждого участника ждет практическое занятие.