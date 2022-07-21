Челябинскую область ждут жаркие выходные

Днем воздух прогреется до +32 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жаркая погода с температурами до +32 градусов установится в Челябинской области в ближайшие выходные. Потепление начнется уже в пятницу, сообщает челябинский гидрометцентр.

«Днем в пятницу в Челябинской области ожидается от + 22 до +27 градусов, будет дуть западный и северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. В субботу днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Возможны грозы и кратковременные дожди», — прогнозируют синоптики.

В воскресенье дневные температуры поднимутся до +27…+32 градусов, вероятность гроз и дождей сохранится. Жара простоит в регионе до вторника, затем начнется плавное похолодание до +24.