21 июля 2022

Челябинскую область ждут жаркие выходные

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая набережная возле Мегаполиса. Челябинск, прогулка, лето, отдых, набережная реки миасс, общественное пространство
Днем воздух прогреется до +32 градусов Фото:

Жаркая погода с температурами до +32 градусов установится в Челябинской области в ближайшие выходные. Потепление начнется уже в пятницу, сообщает челябинский гидрометцентр.

«Днем в пятницу в Челябинской области ожидается от + 22 до +27 градусов, будет дуть западный и северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. В субботу днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Возможны грозы и кратковременные дожди», — прогнозируют синоптики.

В воскресенье дневные температуры поднимутся до +27…+32 градусов, вероятность гроз и дождей сохранится. Жара простоит в регионе до вторника, затем начнется плавное похолодание до +24.

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Жаркая погода с температурами до +32 градусов установится в Челябинской области в ближайшие выходные. Потепление начнется уже в пятницу, сообщает челябинский гидрометцентр. «Днем в пятницу в Челябинской области ожидается от + 22 до +27 градусов, будет дуть западный и северо-западный ветер 3-8 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду. В субботу днем воздух прогреется до +25…+30 градусов. Возможны грозы и кратковременные дожди», — прогнозируют синоптики. В воскресенье дневные температуры поднимутся до +27…+32 градусов, вероятность гроз и дождей сохранится. Жара простоит в регионе до вторника, затем начнется плавное похолодание до +24.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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