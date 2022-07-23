23 июля 2022
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21 июля 2022

Медвежата вышли к нефтяникам в ХМАО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург, зоопарк, клетка, медведь
Медведи выходят к людям в поисках еды Фото:

На территорию предприятия между Нижневартовском и Стрежевым пришли медвежата. Видео опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

«Мишки без мамы наведались к одной нефтесервисной организации», — подписал автор видео. На кадрах видно, что два медвежонка ходят по территории. «Два брата-акробата», — озвучил очевидец за кадром.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске медведь пробежался по улице в районе Площади свободы. Специалисты утверждают, что медведи приходят в город за едой.

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На территорию предприятия между Нижневартовском и Стрежевым пришли медвежата. Видео опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». «Мишки без мамы наведались к одной нефтесервисной организации», — подписал автор видео. На кадрах видно, что два медвежонка ходят по территории. «Два брата-акробата», — озвучил очевидец за кадром. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске медведь пробежался по улице в районе Площади свободы. Специалисты утверждают, что медведи приходят в город за едой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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