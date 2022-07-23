Медведи выходят к людям в поисках еды
На территорию предприятия между Нижневартовском и Стрежевым пришли медвежата. Видео опубликовано в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
«Мишки без мамы наведались к одной нефтесервисной организации», — подписал автор видео. На кадрах видно, что два медвежонка ходят по территории. «Два брата-акробата», — озвучил очевидец за кадром.
Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске медведь пробежался по улице в районе Площади свободы. Специалисты утверждают, что медведи приходят в город за едой.
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