В начале августа в Пермском крае появится снег

25 июля 2022 в 17:50 Размер текста - 17 +

Участники спортивных соревнований смогут посетить парк реки Чусовой Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Чусовой Пермского края 6—7 августа пройдет фестиваль спорта «Hot race 800». Для соревновательной трассы организаторы привезут настоящий снег, сообщают в министерстве туризма Пермского края. «В первый день участников и гостей фестиваля ждут северная ходьба на 5 км, трейлы на дистанции 5 и 10 км с бродами и настоящим морозным снегом, показательные выступления по летнему фристайлу, мощный автозвук, автотюнинг и в завершении дня — грандиозный open air», — сообщается в официальном telegram-канале министерства. Во второй день участники попробуют свои силы в вертикальном забеге, лыжной кросс-имитации и эстафете. Мероприятие пройдет на базе спортивной школы «Огонек». Рядом расположен парк истории реки Чусовой, организаторы предлагают после соревнований посетить интересные экскурсии и мастер-классы.

В городе Чусовой Пермского края 6—7 августа пройдет фестиваль спорта «Hot race 800». Для соревновательной трассы организаторы привезут настоящий снег, сообщают в министерстве туризма Пермского края. «В первый день участников и гостей фестиваля ждут северная ходьба на 5 км, трейлы на дистанции 5 и 10 км с бродами и настоящим морозным снегом, показательные выступления по летнему фристайлу, мощный автозвук, автотюнинг и в завершении дня — грандиозный open air», — сообщается в официальном telegram-канале министерства. Во второй день участники попробуют свои силы в вертикальном забеге, лыжной кросс-имитации и эстафете. Мероприятие пройдет на базе спортивной школы «Огонек». Рядом расположен парк истории реки Чусовой, организаторы предлагают после соревнований посетить интересные экскурсии и мастер-классы.