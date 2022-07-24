24 июля 2022

В начале августа в Пермском крае появится снег

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Виды города. Чусовой, пруд, ладья, спортивная база огонек, эко парк реки чусовой, струг
Участники спортивных соревнований смогут посетить парк реки Чусовой Фото:

В городе Чусовой Пермского края 6—7 августа пройдет фестиваль спорта «Hot race 800». Для соревновательной трассы организаторы привезут настоящий снег, сообщают в министерстве туризма Пермского края.

«В первый день участников и гостей фестиваля ждут северная ходьба на 5 км, трейлы на дистанции 5 и 10 км с бродами и настоящим морозным снегом, показательные выступления по летнему фристайлу, мощный автозвук, автотюнинг и в завершении дня — грандиозный open air», — сообщается в официальном telegram-канале министерства. Во второй день участники попробуют свои силы в вертикальном забеге, лыжной кросс-имитации и эстафете.

Мероприятие пройдет на базе спортивной школы «Огонек». Рядом расположен парк истории реки Чусовой, организаторы предлагают после соревнований посетить интересные экскурсии и мастер-классы.

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В городе Чусовой Пермского края 6—7 августа пройдет фестиваль спорта «Hot race 800». Для соревновательной трассы организаторы привезут настоящий снег, сообщают в министерстве туризма Пермского края. «В первый день участников и гостей фестиваля ждут северная ходьба на 5 км, трейлы на дистанции 5 и 10 км с бродами и настоящим морозным снегом, показательные выступления по летнему фристайлу, мощный автозвук, автотюнинг и в завершении дня — грандиозный open air», — сообщается в официальном telegram-канале министерства. Во второй день участники попробуют свои силы в вертикальном забеге, лыжной кросс-имитации и эстафете. Мероприятие пройдет на базе спортивной школы «Огонек». Рядом расположен парк истории реки Чусовой, организаторы предлагают после соревнований посетить интересные экскурсии и мастер-классы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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