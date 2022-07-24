Представитель Кадырова вмешался в скандал с земляком из ХМАО

Артуру Ильясханову возможно придется уехать из Югры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уроженец Дагестана Артур Ильясханов возможно покинет пределы ХМАО на фоне скандала в продуктовом магазине, где он начал оскорблять русских. Об этом URA.RU рассказал уполномоченный по правам человека Чеченской республики в ХМАО Аббаз Абдулхажиев.

«Обыкновенный пьяный разговор, он в тот момент вел себя неадекватно. Сегодня это другой человек. Сейчас мы пытаемся урегулировать эти вопросы. Ему назначен административный штраф, будет проводиться и воспитательная работа со стороны нашей общественной организации. Это недопустимые ошибки. Работаем сейчас, возможно и отправим его из ХМАО, сейчас следственные действия закончатся», — прокомментировал Абдулхажиев. Куда именно Ильясханов может быть отправлен, омбудсмен Чеченской республики в Югре не уточнил.

Ранее URA.RU сообщало, что скандал с южанином произошел в Нижневартовске. Ильясханов после разборок с продавцом начал оскорблять русских. Полиция составила протокол по двум административным нарушениям: мелкое хулиганство и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации.