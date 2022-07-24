В ХМАО южанина, оскорбившего русских, проверят на экстремизм

Прокуратура Нижневартовска начала проверку после скандала с уроженцем Дагестана Артуром Ильясхановым, который устроил дебош в магазине и начал оскорблять русских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.
«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму, даст оценку профилактической работы уполномоченных органов власти. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в прокуратуре ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало, что суд уже признал Ильясханова виновным в совершении административных правонарушений — дискредитации вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве. В чеченской диаспоре обсуждается возможность того, чтобы мужчина покинул пределы ХМАО.
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