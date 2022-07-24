24 июля 2022

В ХМАО южанина, оскорбившего русских, проверят на экстремизм

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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, прокурор, прокуратура, погон, судебное заседание, суд, судебный процесс
Прокуратура Нижневартовска проверит Артура Ильясханова на экстремизм Фото:

Прокуратура Нижневартовска начала проверку после скандала с уроженцем Дагестана Артуром Ильясхановым, который устроил дебош в магазине и начал оскорблять русских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

«Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму, даст оценку профилактической работы уполномоченных органов власти. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в прокуратуре ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что суд уже признал Ильясханова виновным в совершении административных правонарушений — дискредитации вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве. В чеченской диаспоре обсуждается возможность того, чтобы мужчина покинул пределы ХМАО.

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Прокуратура Нижневартовска начала проверку после скандала с уроженцем Дагестана Артуром Ильясхановым, который устроил дебош в магазине и начал оскорблять русских. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного ведомства. «Прокуратура проверит соблюдение федерального законодательства в сфере противодействия экстремизму, даст оценку профилактической работы уполномоченных органов власти. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в прокуратуре ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что суд уже признал Ильясханова виновным в совершении административных правонарушений — дискредитации вооруженных сил РФ и мелком хулиганстве. В чеченской диаспоре обсуждается возможность того, чтобы мужчина покинул пределы ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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