На севере Пермского края запустили производство пюре для худеющих

16 мая 2022 в 14:01 Размер текста - 17 +

В этих ягодных пюре нет сахара Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Чердыни (Пермский край) местные производители разработали линейку ягодных пюре без сахара. Пока пюре изготавливают из четырех видов местных ягод — клюквы, черники, брусники и облепихи. Предполагается, что они заинтересуют людей, ведущих здоровый образ жизни, и желающих похудеть. Об этом URA.RU сообщило руководство чердынского бренда «Ягодная парма». «Во-первых, наши пюре без сахара потому, что нам важно было передать натуральный вкус ягод. Пюре — это честнее, чем варенье, в котором никогда не узнаешь, сколько там ягод, а сколько сахара. А во-вторых, да, подойдет для ЗОЖ-ников, людей, ценящих правильное питание, худеющих и т. д.», — пояснили URA.RU в «Ягодной парме». Ягодные переработчики в дальнейшем планируют делать пюре также из малины, земляники, морошки и клубники. В продажу первым 14 мая вышел набор «Чердынский гостинец» из двух видов местных лесных ягод: черники и клюквы. Его можно найти в сувенирной лавке Чердыни. Сейчас производители настраивают сообщество в социальной сети «ВКонтакте» для продаж, чтобы заказ можно было сделать в любой город. Подписывайтесь на телеграм-канал «Большая П» , будьте в курсе всех важных событий.

В Чердыни (Пермский край) местные производители разработали линейку ягодных пюре без сахара. Пока пюре изготавливают из четырех видов местных ягод — клюквы, черники, брусники и облепихи. Предполагается, что они заинтересуют людей, ведущих здоровый образ жизни, и желающих похудеть. Об этом URA.RU сообщило руководство чердынского бренда «Ягодная парма». «Во-первых, наши пюре без сахара потому, что нам важно было передать натуральный вкус ягод. Пюре — это честнее, чем варенье, в котором никогда не узнаешь, сколько там ягод, а сколько сахара. А во-вторых, да, подойдет для ЗОЖ-ников, людей, ценящих правильное питание, худеющих и т. д.», — пояснили URA.RU в «Ягодной парме». Ягодные переработчики в дальнейшем планируют делать пюре также из малины, земляники, морошки и клубники. В продажу первым 14 мая вышел набор «Чердынский гостинец» из двух видов местных лесных ягод: черники и клюквы. Его можно найти в сувенирной лавке Чердыни. Сейчас производители настраивают сообщество в социальной сети «ВКонтакте» для продаж, чтобы заказ можно было сделать в любой город.