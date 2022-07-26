Структуру Вексельберга в Перми наказали за загрязнение рек

Концентрация запрещенных веществ превышала нормы в 516 раз Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания ПАО «Т Плюс», которая входит холдинг «Ренова» бизнесмена Виктора Вексельберга, должна заплатить 80 тысяч рублей штрафа за сброс в пермские реки воды с флуоресцином. Пермский краевой суд оставил в силе решение суда первой инстанции, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ноябре 2021 года по фактам окрашивания вод рек Кама, Егошиха, Ива и Данилиха в ярко-зеленый цвет была проведена проверка. Установлено, что ПАО „Т Плюс“ в ходе осуществления производственной деятельности из-за дефектов на тепловых сетях допустило сброс горячей воды с концентрацией флуоресцеина, превышающей предельно допустимые нормы в диапазоне от 8 до 516 раз», — говорится в сообщении.

Росприроднадзор обратился в Дзержинский районный суд Перми, который признал «Т Плюс» виновной в нарушении законодательства. Компания решила оспорить решение в краевом суде, но, отмечает пресс-служба суда, не предоставила доказательств того, что со своей стороны приняла все необходимые меры по недопущению таких историй. URA.RU направило запрос в пресс-службу пермского филиала «Т Плюс». На момент публикации ответ не был получен.