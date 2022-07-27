Западную часть ХМАО накрыло смогом от лесных пожаров

28 июля 2022 в 10:10 Размер текста - 17 +

Жители Нягани жалуются на задымление в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России Жители западной части ХМАО в районе Октбярьского и Березовского районов, а также жители Нягани этой ночью и утром почувствовали явный запах гари от лесных пожаров. Об этом они рассказали в соцсетях. Подробнее о ситуации в городе и окрестностях URA.RU рассказал мэр Нягани Иван Ямашев. «Запах гари. Легкая дымка есть, но чтобы все затянуло… Сегодня продолжаем тушить пожар, который в 15 км. от Нягани, локализация пожара есть. Ночью делали встречный пал, чтобы ликвидировать уже огонь, т. е. он купирован, но завершаем работы», — уточнил глава города. По его словам, на пожаре в районе Нягани сейчас работают шесть единиц техники и 48 человек. По мнению чиновника, в течение двух суток огонь будет потушен.



По данным космомониторинга, ХМАО выходит на лидирующие позиции по лесным пожарам. Главное управление МЧС России по ХМАО сообщает о 52 лесных пожарах, большинство из которых действуют в Березовском, Октябрьском и Советском районах, где «огненный шторм» подошел к населенным пунктам. URA.RU сообщало ранее, что с 22 июля в регионе действует режим ЧС.

Жители западной части ХМАО в районе Октбярьского и Березовского районов, а также жители Нягани этой ночью и утром почувствовали явный запах гари от лесных пожаров. Об этом они рассказали в соцсетях. Подробнее о ситуации в городе и окрестностях URA.RU рассказал мэр Нягани Иван Ямашев. «Запах гари. Легкая дымка есть, но чтобы все затянуло… Сегодня продолжаем тушить пожар, который в 15 км. от Нягани, локализация пожара есть. Ночью делали встречный пал, чтобы ликвидировать уже огонь, т. е. он купирован, но завершаем работы», — уточнил глава города. По его словам, на пожаре в районе Нягани сейчас работают шесть единиц техники и 48 человек. По мнению чиновника, в течение двух суток огонь будет потушен. По данным космомониторинга, ХМАО выходит на лидирующие позиции по лесным пожарам. Главное управление МЧС России по ХМАО сообщает о 52 лесных пожарах, большинство из которых действуют в Березовском, Октябрьском и Советском районах, где «огненный шторм» подошел к населенным пунктам. URA.RU сообщало ранее, что с 22 июля в регионе действует режим ЧС.