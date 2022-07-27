Жителя ХМАО, убившего велосипедиста за фантик, отдают под суд

Жителя Сургута, убившего 46-летнего велосипедиста за то, что тот сделал замечание о фантике, брошенном на землю, отдают под суд. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по ХМАО-Югре.
«По версии следствия, 18 мая 2022 года около 18 часов 30 минут злоумышленник, находясь в районе дома 3-а по ул. Дзержинского в Сургуте, нанес удар ножом в область спины 46-летнему горожанину на велосипеде. Тот сделал замечание из-за брошенной злоумышленником на землю обертки от шоколадного батончика. От полученной травмы потерпевший скончался», — говорится на сайте ведомства.
Следователи установили, что в момент нанесения удара злоумышленник, страдающий хроническим психическим заболеванием, не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Нападавший избежит уголовного наказания и будет отправлен на принудительное лечение.
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Жителя Сургута, убившего 46-летнего велосипедиста за то, что тот сделал замечание о фантике, брошенном на землю, отдают под суд. Об этом сообщается на сайте СУ СКР России по ХМАО-Югре. «По версии следствия, 18 мая 2022 года около 18 часов 30 минут злоумышленник, находясь в районе дома 3-а по ул. Дзержинского в Сургуте, нанес удар ножом в область спины 46-летнему горожанину на велосипеде. Тот сделал замечание из-за брошенной злоумышленником на землю обертки от шоколадного батончика. От полученной травмы потерпевший скончался», — говорится на сайте ведомства. Следователи установили, что в момент нанесения удара злоумышленник, страдающий хроническим психическим заболеванием, не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий. Нападавший избежит уголовного наказания и будет отправлен на принудительное лечение.