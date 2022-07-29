Пьяный свердловчанин, которому запрещали купаться, утонул в реке

Из реки Турья (Свердловская область) достали тело 33-летнего мужчины, который, несмотря на предостережения знакомых, пошел купаться пьяным и захлебнулся. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«ЧП произошло вчера, и только сегодня удалось обнаружить при помощи багров тело утонувшего мужчины. Его отговаривали заходить в воду, но он не послушался. Таковы предварительные данные», — сообщил Горелых.
Перед смертью свердловчанин выпил лишнего и решил зайти в воду. Когда друзья потеряли его из виду, мужчина уже купался. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, но в утоплении мужчины не нашли следов криминала.
В пресс-службе свердловского СУ Следственного комитета России агентству сообщили, что специалисты проводят поверку. Они устанавливают точные причины смерти и выясняют обстоятельства инцидента.
Ранее спасатели сообщали об обнаружении трупа в водоеме под Нижним Тагилом. Умершим оказался местный рыбак.
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Из реки Турья (Свердловская область) достали тело 33-летнего мужчины, который, несмотря на предостережения знакомых, пошел купаться пьяным и захлебнулся. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «ЧП произошло вчера, и только сегодня удалось обнаружить при помощи багров тело утонувшего мужчины. Его отговаривали заходить в воду, но он не послушался. Таковы предварительные данные», — сообщил Горелых. Перед смертью свердловчанин выпил лишнего и решил зайти в воду. Когда друзья потеряли его из виду, мужчина уже купался. Ранее его судили за незаконный оборот наркотиков, но в утоплении мужчины не нашли следов криминала. В пресс-службе свердловского СУ Следственного комитета России агентству сообщили, что специалисты проводят поверку. Они устанавливают точные причины смерти и выясняют обстоятельства инцидента. Ранее спасатели сообщали об обнаружении трупа в водоеме под Нижним Тагилом. Умершим оказался местный рыбак.