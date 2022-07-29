Вице-спикер заксо срывал сделку мэрии Екатеринбурга на 100 млн

Для Армена Карапетяна это столкновение с мэрией Екатеринбурга — не первое Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-спикер заксобрания Армен Карапетян («Справедливая Россия») пытался сорвать земельные торги от 15 июля, на которых мэрия Екатеринбурга разыгрывала земли под реновацию. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Связанная с Карапетяном компания „Элитстрой“ (может быть неофициальным бенефициаром компании, так что в числе учредителей его нет — прим. URA.RU) заявлялась на аукционы, но мэрия ей отказала. Как можно доверить расселение людей фирме, у которой долги по налогам? На 31 декабря 2021-го они составляли порядка 400 тысяч рублей. Карапетян с этим не согласился и пытался отменить итоги торгов, но УФАС [управление Федеральной антимонопольной службы] его жалобу 27 июля отклонило», — поделился собеседник.

По его словам, Карапетян претендовал на два участка из трех. Первый — в границах ул. Шефская-Энтузиастов-Баумана (2,2 га). Его в итоге получила компания «Страна-Девелопмент», отдавшая 96,6 миллиона рублей. Второй — в границах ул. Донбасская — пер. Черниговский — Суворовский. За него «Брусника» заплатила 641 тысячу рублей. Третий участок — в границах улиц Краснофлотцев-Донской-Корепина-Шефской — мэрия продала «Астре» за 11,4 миллиона рублей. Победившим девелоперам предстоит расселить дома, попавшие под реновацию (власти называют ее КРТ — комплексным развитием территорий).

В разговоре с URA.RU Карапетян заявил, что не имеет отношения к «Элитстрою». Дозвониться до пресс-службы свердловского УФАС на момент публикации не удалось.