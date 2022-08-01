В центре Екатеринбурга встали трамваи. Фото

02 августа 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

В городе трамваи встали в пробку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 2 августа. Читатели URA.RU рассказали, что сразу пять трамваев встали в центре города. «В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку. Никуда не уехать теперь», — рассказал собеседник агентства. По словам другого жителя столицы Урала, несколько трамваев стоят без движения на проспекте Ленина. «Произошел какой-то трамвайный коллапс. Пять трамваев встали друг за другом и не едут», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Гортранс». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Тогда задержка маршрутов с ВИЗа была связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев. В Екатеринбурге образовалась пробка из трамваев Фото: читатели URA.RU Пробка из трамваев в Екатеринбурге Фото: читатели URA.RU

Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 2 августа. Читатели URA.RU рассказали, что сразу пять трамваев встали в центре города. «В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку. Никуда не уехать теперь», — рассказал собеседник агентства. По словам другого жителя столицы Урала, несколько трамваев стоят без движения на проспекте Ленина. «Произошел какой-то трамвайный коллапс. Пять трамваев встали друг за другом и не едут», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Гортранс». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Тогда задержка маршрутов с ВИЗа была связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев.