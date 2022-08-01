01 августа 2022

В центре Екатеринбурга встали трамваи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время пандемии коронавируса COVID-19, трамвай, общественный транспорт, маршрут25
В городе трамваи встали в пробку Фото:

Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 2 августа. Читатели URA.RU рассказали, что сразу пять трамваев встали в центре города.

«В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку. Никуда не уехать теперь», — рассказал собеседник агентства.

По словам другого жителя столицы Урала, несколько трамваев стоят без движения на проспекте Ленина. «Произошел какой-то трамвайный коллапс. Пять трамваев встали друг за другом и не едут», — отметил он.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Гортранс». На звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Тогда задержка маршрутов с ВИЗа была связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев.

В Екатеринбурге образовалась пробка из трамваев
Фото:
Пробка из трамваев в Екатеринбурге
Фото:
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Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 2 августа. Читатели URA.RU рассказали, что сразу пять трамваев встали в центре города. «В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку. Никуда не уехать теперь», — рассказал собеседник агентства. По словам другого жителя столицы Урала, несколько трамваев стоят без движения на проспекте Ленина. «Произошел какой-то трамвайный коллапс. Пять трамваев встали друг за другом и не едут», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Гортранс». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Тогда задержка маршрутов с ВИЗа была связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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