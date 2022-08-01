Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 2 августа. Читатели URA.RU рассказали, что сразу пять трамваев встали в центре города.
«В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку. Никуда не уехать теперь», — рассказал собеседник агентства.
По словам другого жителя столицы Урала, несколько трамваев стоят без движения на проспекте Ленина. «Произошел какой-то трамвайный коллапс. Пять трамваев встали друг за другом и не едут», — отметил он.
Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Гортранс». На звонок корреспондента никто не ответил.
Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Тогда задержка маршрутов с ВИЗа была связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев.
В Екатеринбурге образовалась пробка из трамваев
Фото: читатели URA.RU
Пробка из трамваев в Екатеринбурге
Фото: читатели URA.RU
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Екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 2 августа. Читатели URA.RU рассказали, что сразу пять трамваев встали в центре города. «В центре Екатеринбурга трамваи встали в пробку. Никуда не уехать теперь», — рассказал собеседник агентства. По словам другого жителя столицы Урала, несколько трамваев стоят без движения на проспекте Ленина. «Произошел какой-то трамвайный коллапс. Пять трамваев встали друг за другом и не едут», — отметил он. Редакция URA.RU обратилась за комментариями в «Гортранс». На звонок корреспондента никто не ответил. Ранее агентство писало, что екатеринбуржцы не смогли дождаться своих трамвайных маршрутов утром 12 мая. Тогда задержка маршрутов с ВИЗа была связана с обнаружением бесхозного предмета в салоне одного из трамваев.