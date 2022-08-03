Кладовщик из Тюмени наворовал моторного масла на 3 млн рублей

Тюменец продавал ворованное моторное масло на Авито Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший кладовщик ООО «Русойл» приговорен к 3 годам лишения свободы за то, что воровал моторные масла Shell и другие смазочные материалы, а затем продавал их на Авито. Об этом в своем telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. Там уточнили, что ущерб от действий тюменца составил 3,3 млн рублей.

«Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего кладовщика ООО „Русойл“. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Как установило следствие, в период с 2018 по 2021 гг. мужчина, работая в компании «Русойл» кладовщиком, воровал моторные масла Shell и другие смазочные материалы, а затем продавал их на торговой онлайн-площадке Авито. Судом установлено, что таким образом тюменец присвоил денежные средства предприятия на общую сумму более 3,3 млн рублей.

Центральный суд Тюмени признал мужчину виновным и назначил ему 3 года колонии общего режима. На имущество тюменца наложен арест.