В России предложили смягчить уголовный кодекс

04 августа 2022 в 19:05 Размер текста - 17 +

Уголовный кодекс РФ хотят смягчить Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России предлагают смягчить уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса несколько статей экономического характера. Например — за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в план межевания и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах. Ранее URA.RU сообщало об обратной ситуации — ужесточении Уголовного кодекса. Связано это с тем, что россиян ждет уголовная ответственность за вождение без прав. Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав, — писали в RT. Пятый канал сообщал о том, что перебежчиков во время боевых действий приравняли к государственным изменникам. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс. Также Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей Уголовного кодекса, — сообщают в РАПСИ.

В России предлагают смягчить уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса несколько статей экономического характера. Например — за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в план межевания и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах. Ранее URA.RU сообщало об обратной ситуации — ужесточении Уголовного кодекса. Связано это с тем, что россиян ждет уголовная ответственность за вождение без прав. Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав, — писали в RT. Пятый канал сообщал о том, что перебежчиков во время боевых действий приравняли к государственным изменникам. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс. Также Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей Уголовного кодекса, — сообщают в РАПСИ.