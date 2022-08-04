В России предложили смягчить уголовный кодекс

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Избрание меры пресечения Виктору Чернобровину в Тракторозаводском суде. Челябинск , тюрьма, наказание, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, уголовная ответственность
Уголовный кодекс РФ хотят смягчить Фото:

В России предлагают смягчить уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса несколько статей экономического характера. Например — за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в план межевания и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах.

Ранее URA.RU сообщало об обратной ситуации — ужесточении Уголовного кодекса. Связано это с тем, что россиян ждет уголовная ответственность за вождение без прав. Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав, — писали в RT.

Пятый канал сообщал о том, что перебежчиков во время боевых действий приравняли к государственным изменникам. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс. Также Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей Уголовного кодекса, — сообщают в РАПСИ.

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В России предлагают смягчить уголовный кодекс. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс. Минюст предложил убрать из Уголовного кодекса несколько статей экономического характера. Например — за регистрацию незаконных сделок с недвижимостью, внесение ложных сведений в план межевания и уклонение от раскрытия информации о ценных бумагах. Ранее URA.RU сообщало об обратной ситуации — ужесточении Уголовного кодекса. Связано это с тем, что россиян ждет уголовная ответственность за вождение без прав. Автоэксперт оценил введение уголовной ответственности за систематическое вождение без прав, — писали в RT. Пятый канал сообщал о том, что перебежчиков во время боевых действий приравняли к государственным изменникам. Соответствующие изменения внесены в Уголовный кодекс. Также Минюст предлагает признать утратившими силу ряд статей Уголовного кодекса, — сообщают в РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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