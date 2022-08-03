Власти РФ доверили пилотный проект вузу из ХМАО

04 августа 2022 в 23:15 Размер текста - 17 +

СурГУ стал генеральным партнерам проекта «Школа академического совершенства» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Сургутский государственный университет стал генеральным партнером пилотного проекта Министерства науки и образования РФ «Школа академического совершенства». Мероприятие направленно на развитие науки и образования в России, оно пройдет 15—30 августа в Тюмени и Красноярске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СурГУ. «Это образовательный проект, который объединяет и развивает людей, работающих в сфере науки и образования. Более 20 000 участников и более 50 экспертов примут участие в более чем 40 мероприятиях. Программа школы включает онлайн-мастерские, курсы повышения квалификации, семинары ученых и практиков», — сказали в вузе. Вузом также будет организована онлайн-мастерская, курс которой будет направлен на управление научными проектами, взаимодействие с индустриальными партнерами и предприятиями малого бизнеса. Тематический трек «Современное управление» будет вести проректор СурГУ по науке и технологиям Роман Оствальд. «Лектор расскажет, как выстраивать стратегию управления научными проектами на различных стадиях, какие особенности необходимо учитывать при формировании научных команд и коллективов для успешной реализации исследовательских проектов», — сказали в пресс-службе университета. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сургутский государственный университет стал генеральным партнером пилотного проекта Министерства науки и образования РФ «Школа академического совершенства». Мероприятие направленно на развитие науки и образования в России, оно пройдет 15—30 августа в Тюмени и Красноярске. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе СурГУ. «Это образовательный проект, который объединяет и развивает людей, работающих в сфере науки и образования. Более 20 000 участников и более 50 экспертов примут участие в более чем 40 мероприятиях. Программа школы включает онлайн-мастерские, курсы повышения квалификации, семинары ученых и практиков», — сказали в вузе. Вузом также будет организована онлайн-мастерская, курс которой будет направлен на управление научными проектами, взаимодействие с индустриальными партнерами и предприятиями малого бизнеса. Тематический трек «Современное управление» будет вести проректор СурГУ по науке и технологиям Роман Оствальд. «Лектор расскажет, как выстраивать стратегию управления научными проектами на различных стадиях, какие особенности необходимо учитывать при формировании научных команд и коллективов для успешной реализации исследовательских проектов», — сказали в пресс-службе университета. Согласно целям нацпроекта «Наука» в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.