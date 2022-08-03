Жительница Сургута утонула в реке вместе с дочкой

Жительница Сургута утонула в реке Черной вместе со своей 12-летней дочерью. Семья приехала на водоем отдыхать. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.
«По предварительной информации, 4 августа 2022 года жительница города Сургута со своими детьми приехала на водоем, не предназначенный для купания. Во время купания женщина и ее несовершеннолетняя дочь утонули, второй ребенок доставлен в больницу», — сообщается на сайте прокуратуры ХМАО.
Дети купались в реке, но в какой-то момент начали тонуть. Мама попыталась оказать помощь, но не смогла. Спасти мальчика удалось очевидцам, добавили в СК РФ по ХМАО. Сообщение опубликовано на сайте ведомства. Сейчас правоохранители проводят проверку.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор Югры разрешил купаться только в трех водоемах ХМАО. На сайте ведомства перечислены безопасные водоемы округа.
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