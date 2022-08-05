В Перми продают однокомнатную квартиру за 23 миллиона рублей. Фото

06 августа 2022 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Перми продают однушку с косметическим ремонтом за 23 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Индустриальном районе Перми продают однокомнатную квартиру. За 32 квадратных метра владелец просит 23 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Cian. «Продается отличная квартира в Индустриальном районе. Под ремонт! Есть стеклопакеты, застекленный балкон. Квартира теплая, угловая», — написано в объявлении. По словам владельца, у квартиры был только один собственник. Квартира расположена на третьем этаже и ее окна выходят во двор. Вторичку с косметическим ремонтом планируют продать за 23 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяки будут дольше копить на квартиры. Накопить на стандартную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке пермская семья с одним ребенком сможет за 8,2 года. Площадь квартиры составляет 32 квадратных метра Фото с сайта Cian В квартире за 23 млн рублей сделан косметический ремонт Фото с сайта Cian

В Индустриальном районе Перми продают однокомнатную квартиру. За 32 квадратных метра владелец просит 23 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Cian. «Продается отличная квартира в Индустриальном районе. Под ремонт! Есть стеклопакеты, застекленный балкон. Квартира теплая, угловая», — написано в объявлении. По словам владельца, у квартиры был только один собственник. Квартира расположена на третьем этаже и ее окна выходят во двор. Вторичку с косметическим ремонтом планируют продать за 23 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяки будут дольше копить на квартиры. Накопить на стандартную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке пермская семья с одним ребенком сможет за 8,2 года.