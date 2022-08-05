05 августа 2022
04 августа 2022

В Перми продают однокомнатную квартиру за 23 миллиона рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, жилье, квартира, ипотека, многоквартирный дом, жилой дом
В Перми продают однушку с косметическим ремонтом за 23 млн рублей Фото:

В Индустриальном районе Перми продают однокомнатную квартиру. За 32 квадратных метра владелец просит 23 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Cian.

«Продается отличная квартира в Индустриальном районе. Под ремонт! Есть стеклопакеты, застекленный балкон. Квартира теплая, угловая», — написано в объявлении. По словам владельца, у квартиры был только один собственник.

Квартира расположена на третьем этаже и ее окна выходят во двор. Вторичку с косметическим ремонтом планируют продать за 23 миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что пермяки будут дольше копить на квартиры. Накопить на стандартную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке пермская семья с одним ребенком сможет за 8,2 года.

Площадь квартиры составляет 32 квадратных метра
В квартире за 23 млн рублей сделан косметический ремонт

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В Индустриальном районе Перми продают однокомнатную квартиру. За 32 квадратных метра владелец просит 23 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на сайте Cian. «Продается отличная квартира в Индустриальном районе. Под ремонт! Есть стеклопакеты, застекленный балкон. Квартира теплая, угловая», — написано в объявлении. По словам владельца, у квартиры был только один собственник. Квартира расположена на третьем этаже и ее окна выходят во двор. Вторичку с косметическим ремонтом планируют продать за 23 миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что пермяки будут дольше копить на квартиры. Накопить на стандартную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке пермская семья с одним ребенком сможет за 8,2 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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