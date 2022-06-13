Пермяки будут дольше копить на квартиры

Копить на квартиру пермской семье придется более восьми лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Накопить на стандартную двухкомнатную квартиру на вторичном рынке пермская семья с одним ребенком сможет за 8,2 года. Еще год назад этот срок составлял менее семи лет, показало исследование РИА «Новости».

«Минимальное число лет, необходимых семье, чтобы накопить на квартиру на начало 2022 года — 8,2. На начало 2021 года — 6,9. Средняя стоимость квартиры площадью 60 квадратных метров на начало 2022 года — 4,9 млн рублей», — говорится в рейтинге.

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке снизилась за год во всех регионах страны. В среднем российской семье придется копить на такую квартиру минимум 5,7 года вместо 4,7. Пермский край стоит в рейтинге на 47 строке. Меньше всего копить на жилье придется жителям Магаданской области — 2,3 года, а дольше семьям из Кабардино-Балкарии — 17,7 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выросла и стоимость аренды жилья. Снять однокомнатную квартиру стало дороже на 6,5% — средняя цена 15,6 тысячи рублей.