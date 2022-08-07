07 августа 2022

В Пермском крае газифицируют родную деревню Махонина

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Газ проведут в 14 населенных пунктах на севере края Фото:

На севере Пермского края начались подготовительные работы по газификации населенных пунктов. Работы ведутся в том числе и в родной деревне главы региона Дмитрия Махонина — Рябинино, передает сайт правительства края.

«Стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства газопровода высокого давления ГРС Соликамск — г. Красновишерск — д. Рябинино — г. Чердынь — с. Покча — д. Езова — п. Вильгорт — с. Камгорт — с. Бигичи — с. Искор — п. Ныроб — с. Губдор — д. Нижняя Язьва — п. Березовая Старица — с. Серегово», — говорится на сайте кабмина. Общая протяженность газопровода составит 178 км.

В населенные пункты проведут газ в рамках расширения программы газификации Пермского края. Как отметил Махонин, в Чердынском и Красновишерском округах никогда не было сетевого газа, поэтому важно сохранять высокие темпы работ по газификации.

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На севере Пермского края начались подготовительные работы по газификации населенных пунктов. Работы ведутся в том числе и в родной деревне главы региона Дмитрия Махонина — Рябинино, передает сайт правительства края. «Стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства газопровода высокого давления ГРС Соликамск — г. Красновишерск — д. Рябинино — г. Чердынь — с. Покча — д. Езова — п. Вильгорт — с. Камгорт — с. Бигичи — с. Искор — п. Ныроб — с. Губдор — д. Нижняя Язьва — п. Березовая Старица — с. Серегово», — говорится на сайте кабмина. Общая протяженность газопровода составит 178 км. В населенные пункты проведут газ в рамках расширения программы газификации Пермского края. Как отметил Махонин, в Чердынском и Красновишерском округах никогда не было сетевого газа, поэтому важно сохранять высокие темпы работ по газификации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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