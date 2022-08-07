В Пермском крае газифицируют родную деревню Махонина

Газ проведут в 14 населенных пунктах на севере края Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На севере Пермского края начались подготовительные работы по газификации населенных пунктов. Работы ведутся в том числе и в родной деревне главы региона Дмитрия Махонина — Рябинино, передает сайт правительства края.

«Стартовали проектно-изыскательские работы в рамках строительства газопровода высокого давления ГРС Соликамск — г. Красновишерск — д. Рябинино — г. Чердынь — с. Покча — д. Езова — п. Вильгорт — с. Камгорт — с. Бигичи — с. Искор — п. Ныроб — с. Губдор — д. Нижняя Язьва — п. Березовая Старица — с. Серегово», — говорится на сайте кабмина. Общая протяженность газопровода составит 178 км.

В населенные пункты проведут газ в рамках расширения программы газификации Пермского края. Как отметил Махонин, в Чердынском и Красновишерском округах никогда не было сетевого газа, поэтому важно сохранять высокие темпы работ по газификации.