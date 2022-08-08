Свердловчанам покажут главное культурное событие Санкт-Петербурга

Юбилейное исполнение Седьмой симфонии Шостаковича покажут свердловчанам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Юбилейное исполнение Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича покажут во всех виртуальных концертных залах в Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в департаменте внешних коммуникаций МРФ «Урал». Цель мероприятия — рассказать о том, как музыка Шостаковича помогла ленинградцам пережить блокаду.

«Любители классической музыки Свердловской области смогут увидеть одно из главных культурных событий Санкт-Петербурга. 9 августа уральцам покажут прямую трансляцию концерта, на котором симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии сыграет Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича. Мероприятие посвящено 80-летию со дня премьеры этого сочинения в блокадном Ленинграде. Начало прямой трансляции в 22.00», — сказано в сообщении.

Коллекция проекта пополнится важным музейным экспонатом — открыткой жителя блокадного Ленинграда, которую он в мае 1942 года отправил родственникам в Свердловскую область. «В документе говорится об открытии филармонии в блокадном Ленинграде, где 9 августа 1942 года оркестром Ленинградского радиокомитета под управлением К. И. Элиасберга и была исполнена легендарная Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича», — отметили в пресс-службе МРФ «Урал».

Ранее агентство писало, что один из самых востребованных дирижеров России Теодор Курентзис и его коллектив MusicAeterna исполнили симфонический этюд Рихарда Штрауса, написанный в 1945 году. Курентзис и его музыканты отыграли этюд «Метаморфозы» для 23 струнных инструментов немецкого композитора. Музыкальное произведение было написано в апреле 1945 года, за месяц до падения Берлина. Во второй части концерта дирижер и его оркестр обратились к творчеству Шостаковича.