08 августа 2022

В Нефтеюганске экс-депутат стал новым вице-мэром по ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
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Внеочередное заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, заседание, руки депутата, чиновники депутаты
Дмитрий Пайвин уже приступил обязанностям вице-мэра Фото:

В Нефтеюганске бывший депутат городской думы Дмитрий Пайвин занял пост вице-мэра. Теперь он будет курировать в администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии.

«Действительно, Пайвин Дмитрий Викторович. Он уже в должности [вице-мэра по ЖКХ]. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям», — сообщили в ведомстве. Согласно данным на сайте мэрии Пайвин был депутатом городской думы Думы пятого созыва.

Предыдущее место работы Пайвина — директор «Службы единого заказчика», где он также отвечал за содержания и обслуживания объектов коммунального и городского хозяйства Нефтеюганска. До муниципальной службы он занимал должности в нефтяной сфере.

Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени. Тогда речь шла о назначении нового директора городского департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска.

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В Нефтеюганске бывший депутат городской думы Дмитрий Пайвин занял пост вице-мэра. Теперь он будет курировать в администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Действительно, Пайвин Дмитрий Викторович. Он уже в должности [вице-мэра по ЖКХ]. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям», — сообщили в ведомстве. Согласно данным на сайте мэрии Пайвин был депутатом городской думы Думы пятого созыва. Предыдущее место работы Пайвина — директор «Службы единого заказчика», где он также отвечал за содержания и обслуживания объектов коммунального и городского хозяйства Нефтеюганска. До муниципальной службы он занимал должности в нефтяной сфере. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени. Тогда речь шла о назначении нового директора городского департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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