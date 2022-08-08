В Нефтеюганске экс-депутат стал новым вице-мэром по ЖКХ

09 августа 2022 в 20:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Пайвин уже приступил обязанностям вице-мэра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске бывший депутат городской думы Дмитрий Пайвин занял пост вице-мэра. Теперь он будет курировать в администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Действительно, Пайвин Дмитрий Викторович. Он уже в должности [вице-мэра по ЖКХ]. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям», — сообщили в ведомстве. Согласно данным на сайте мэрии Пайвин был депутатом городской думы Думы пятого созыва. Предыдущее место работы Пайвина — директор «Службы единого заказчика», где он также отвечал за содержания и обслуживания объектов коммунального и городского хозяйства Нефтеюганска. До муниципальной службы он занимал должности в нефтяной сфере. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени. Тогда речь шла о назначении нового директора городского департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска.

В Нефтеюганске бывший депутат городской думы Дмитрий Пайвин занял пост вице-мэра. Теперь он будет курировать в администрации вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии. «Действительно, Пайвин Дмитрий Викторович. Он уже в должности [вице-мэра по ЖКХ]. С сегодняшнего дня он приступил к обязанностям», — сообщили в ведомстве. Согласно данным на сайте мэрии Пайвин был депутатом городской думы Думы пятого созыва. Предыдущее место работы Пайвина — директор «Службы единого заказчика», где он также отвечал за содержания и обслуживания объектов коммунального и городского хозяйства Нефтеюганска. До муниципальной службы он занимал должности в нефтяной сфере. Ранее URA.RU рассказывало, что в мэрию Нижневартовска пришел новый чиновник из Тюмени. Тогда речь шла о назначении нового директора городского департамента муниципальной собственности. Им стал бывший начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска.