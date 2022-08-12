Аналитик: IKEA получила треть годовой выручки за месяц распродажи

12 августа 2022 в 13:33 Размер текста - 17 +

На складах магазинов IKEA может находиться товаров на 50 миллиардов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU Прибыль IKEA за месяц распродажи оценивается в 50 миллиардов рублей. Для сравнения, компания за весь 2021 год заработала в России 157,2 миллиарда рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала руководительница агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. «Средний годовой темп роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — предположила Добровольская. Ранее IKEA объявила на своем сайте, когда закончится распродажа. Она завершилась 15 августа. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

Прибыль IKEA за месяц распродажи оценивается в 50 миллиардов рублей. Для сравнения, компания за весь 2021 год заработала в России 157,2 миллиарда рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала руководительница агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. «Средний годовой темп роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — предположила Добровольская. Ранее IKEA объявила на своем сайте, когда закончится распродажа. Она завершилась 15 августа. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.