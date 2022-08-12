Аналитик: IKEA получила треть годовой выручки за месяц распродажи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытый магазин IKEA. Екатеринбург, ikea, икеа
На складах магазинов IKEA может находиться товаров на 50 миллиардов рублей Фото:

Прибыль IKEA за месяц распродажи оценивается в 50 миллиардов рублей. Для сравнения, компания за весь 2021 год заработала в России 157,2 миллиарда рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала руководительница агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская.

«Средний годовой темп роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — предположила Добровольская.

Ранее IKEA объявила на своем сайте, когда закончится распродажа. Она завершилась 15 августа. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Прибыль IKEA за месяц распродажи оценивается в 50 миллиардов рублей. Для сравнения, компания за весь 2021 год заработала в России 157,2 миллиарда рублей. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала руководительница агентства разработки бизнес-стратегий «Экспонента» Виктория Добровольская. «Средний годовой темп роста выручки с 2017 года составляет порядка 20 процентов. Если предположить, что на складках компания держала не более трехмесячного объема продаж к моменту начала распродажи, то объем выручки финальной распродажи может достигнуть 45-50 миллиардов рублей», — предположила Добровольская. Ранее IKEA объявила на своем сайте, когда закончится распродажа. Она завершилась 15 августа. Магазины ИКЕА останутся закрытыми и будут работать только на выдачу ранее оформленных заказов, а также возврат и обмен товаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...