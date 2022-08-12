«Нафтогаз» просит в долг у Канады миллиарды на закупку газа

12 августа 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

«Нафтогаз» потратит кредит на закупку газа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Украинская компания «Нафтогаз» попросила у Канады миллиардный кредит на закупку газа. Документ об этом опубликован на официальном сайте Верховной Рады. «Бюджетный комитет одобрил законопроект о выделении в бюджете дополнительных расходов — 270 млрд [гривен] за счет увеличения внутренних заимствований. Также в текст добавили 12,7 млрд „Нафтогаза“ на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады», — говорится в тексте документа. По информации зарубежных СМИ, общая сумма обязательств по облигациям компании составила более 1,4 миллиарда долларов. «Нафтогаз» не может рассчитаться со своими прошлыми долгами. Дефолт компании запустит в экономике Украины цепную реакцию. В июле этого года пресс-служба организации заявила о дефолте по еврооблигациям. При этом компания ранее заявляла, что Украина намерена полностью отказаться от покупки газа у Евросоюза. Таким образом, «Нафтогаз» «введет меры экономии».

Украинская компания «Нафтогаз» попросила у Канады миллиардный кредит на закупку газа. Документ об этом опубликован на официальном сайте Верховной Рады. «Бюджетный комитет одобрил законопроект о выделении в бюджете дополнительных расходов — 270 млрд [гривен] за счет увеличения внутренних заимствований. Также в текст добавили 12,7 млрд „Нафтогаза“ на закупку газа за кредит (кредит на 10 лет под 1,6%) правительства Канады», — говорится в тексте документа. По информации зарубежных СМИ, общая сумма обязательств по облигациям компании составила более 1,4 миллиарда долларов. «Нафтогаз» не может рассчитаться со своими прошлыми долгами. Дефолт компании запустит в экономике Украины цепную реакцию. В июле этого года пресс-служба организации заявила о дефолте по еврооблигациям. При этом компания ранее заявляла, что Украина намерена полностью отказаться от покупки газа у Евросоюза. Таким образом, «Нафтогаз» «введет меры экономии».