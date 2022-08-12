В Свердловской области пройдет мероприятие в память о Романе Шадрине (справа на фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Заречном (Свердловская область) 27 августа пройдет мероприятие в память о герое РФ — генерал-майоре Романе Шадрине. Одна из целей праздника — поддержка спецоперации и воспитание в детях чувства неприятия националистических идей. Постановление о проведении мероприятия появилось на официальном сайте администрации Заречного.

«В целях сохранения и развития культурных традиций, воспитания патриотизма и уважения к родному краю, популяризации проекта „Год Героев Российской Федерации“ постановляю провести 27 августа с 11:00 до 18:00 патриотическое мероприятие, посвященное памяти Героя РФ генерал-майора Шадрина Романа Александровича на территории комплекса спортивных сооружений Белоярской АЭС», — говорится в документе.

Организаторы мероприятия уже начали рассылать приглашения тем, кого хотят видеть среди почетных гостей. В распоряжении URA.RU оказалось одно из них. В нем, частности, указаны цели праздника: «Формирование правильного отношения детей к специальной операции РФ на Донбассе, сочувствие к горю людей, ставшими жертвами неофашистских режимов, воспитание в детях чувства неприятия, в том числе националистических деструктивных идей, квазиценностей».

Там же указано, что в ходе мероприятия помянут детей, погибших от агрессии неофашистов на Донбассе, а после этого пройдет открытый турнир по мини-футболу среди детей. О специальной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Заявленная цель кампании — освобождение ЛНР и ДНР, а также демилитаризация и денацификация Украины.

Роман Шадрин умер на 55-м году жизни. Он получил звание Героя России за военные операции в первую чеченскую войну. Также он воевал в Донбассе, в мирное время Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009 награжден орденом «За военные заслуги».

Такое приглашение организаторы рассылают тем, кого хотят видеть среди почетных гостей Скрин приглашения, которое имеется в распоряжении URA.RU