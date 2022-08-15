Свердловская киностудия нашла нового партнера из мира кино

Договор о сотрудничестве подписали в рамках деловой программы кинофестиваля дебютных фильмов «Одна шестая» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловская киностудия подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной киностудией «Кыргызфильм», согласно которому две страны будут обмениваться опытом и создавать совместные проекты. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

«Стороны договорились о содействии в сфере информационного, делового, продюсерского и производственного партнерства, взаимного продвижения, обмена информацией, участия в совместных проектах и других видах деятельности», — заявили представители Свердловской киностудии. Также сотрудничество предполагает разработку совместных проектов, развитие и поддержку творческих идей и молодых талантов в кино.

Подписание меморандума состоялось 15 августа в рамках деловой программы I Международного кинофестиваля дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая» в отеле Hyatt Regency. Договор подписали генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин и генеральный директор Национальной киностудии «Кыргызфильм» Акжол Бекболотов. В мероприятии также приняли участие министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина, режиссер и директор по развитию Свердловской киностудии Евгений Григорьев и генеральный продюсер Свердловской киностудии Ольга Ерофеева-Муравьева.

С 12 по 17 августа в Екатеринбурге проходит международный кинофестиваль дебютных фильмов Евразийского континента «Одна шестая». Старт мероприятию дал проход по красной дорожке звезд российского кино и свердловских VIP. До 17 августа любой желающий сможет бесплатно познакомиться с картинами дебютантов-режиссеров на площадке ККТ «Космос», а также обсудить с авторами их фильмы.

Генеральный директор Национальной киностудии «Кыргызфильм» Акжол Бекболотов (слева) подписал меморандум о сотрудничестве с уральской киностудией, которую возглавляет Виктор Шадрин (справа) Фото: Свердловская киностудия