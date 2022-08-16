В ХМАО судьи арбитражного суда обошли по доходам руководителя

17 августа 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Судьи арбитражного суда ХМАО отчитались о доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Самым богатым судьей арбитражного суда ХМАО оказалась Ирина Козицкая, она заработала больше, чем заместитель председателя суда Айгуль Намятова. За год доход Козицкой составил больше семи млн рублей. Об этом свидетельствует его налоговая декларация за 2021 год, опубликованная на сайте окружного арбитража. «Декларированный годовой доход [Ирины Козицкой] — 7 млн 253 тысячи рублей», — сказано в декларации. Из имущества Козицкая владеет только садовым участком, а квартира находится в пользовании. При этом доход зампредседателя составил 7 млн 192 тысяч рублей. На втором месте находится судья Татьяна Тихоненко с годовым заработком 7 млн 208 тысяч рублей. В ее собственности находится только три квартиры. Чуть ниже доход судьи Евгении Кузнецовой. Ее доход ниже, чем заработок Намятовой, однако среди судий она занимает третье место. Заработок Кузнецовой составил 6 млн 738 тысячи рублей, в собственности судьи дачный участок и доля в квартире, в пользовании находится квартира и земельный участок. Она также владеет автомобилем Haval H9.

Самым богатым судьей арбитражного суда ХМАО оказалась Ирина Козицкая, она заработала больше, чем заместитель председателя суда Айгуль Намятова. За год доход Козицкой составил больше семи млн рублей. Об этом свидетельствует его налоговая декларация за 2021 год, опубликованная на сайте окружного арбитража. «Декларированный годовой доход [Ирины Козицкой] — 7 млн 253 тысячи рублей», — сказано в декларации. Из имущества Козицкая владеет только садовым участком, а квартира находится в пользовании. При этом доход зампредседателя составил 7 млн 192 тысяч рублей. На втором месте находится судья Татьяна Тихоненко с годовым заработком 7 млн 208 тысяч рублей. В ее собственности находится только три квартиры. Чуть ниже доход судьи Евгении Кузнецовой. Ее доход ниже, чем заработок Намятовой, однако среди судий она занимает третье место. Заработок Кузнецовой составил 6 млн 738 тысячи рублей, в собственности судьи дачный участок и доля в квартире, в пользовании находится квартира и земельный участок. Она также владеет автомобилем Haval H9.