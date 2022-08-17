Москвичи, кубанцы и северяне мечтают жить в Тюменской области. Инфографика

17 августа 2022 в 18:55 Размер текста - 17 +

Аналитики рассказали о том, из каких регионов больше всего жителей хочет переехать в Тюменскую область для работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители нескольких регионов России хотели бы переехать в Тюменскую область ради карьерного роста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. Среди них есть жители Москвы, Краснодара и Красноярска. «На данный момент есть целый ряд регионов, жители которых хотели бы переехать в Тюменскую область ради новой работы. Среди них: Ростовская область — 6% местных соискателей, Красноярский край — 3%, Челябинская область — 2%, Санкт-Петербург — 1%, Московская область — 1%, Краснодарский край — 1%. Также на остальные регионы приходится 3% опрошенных местных жителей», — сообщила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru. В разделении соискателей по федеральным округам, Тюменская область больше всего интересна в качестве нового места работы и жизни жителям Уральского Федерального округа. Их составляет семь процентов опрошенных. Из Сибирского Федерального округа переехать хотели бы три процента респондентов, а из Южного Федерального округа — два процента. По одному проценту в качестве желаемого региона для переезда по работе Тюменскую область назвали жители Приволжского и Центрального федеральных округов. Ранее URA.RU писало о том, что за переезд в Тюменскую область по работе власти готовы заплатить свыше 100 тысяч рублей. Также финансовое вознаграждения получат граждане, переехавшие для карьерного роста в ХМАО и ЯНАО. URA.RU

Жители нескольких регионов России хотели бы переехать в Тюменскую область ради карьерного роста. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании HeadHunter. Среди них есть жители Москвы, Краснодара и Красноярска. «На данный момент есть целый ряд регионов, жители которых хотели бы переехать в Тюменскую область ради новой работы. Среди них: Ростовская область — 6% местных соискателей, Красноярский край — 3%, Челябинская область — 2%, Санкт-Петербург — 1%, Московская область — 1%, Краснодарский край — 1%. Также на остальные регионы приходится 3% опрошенных местных жителей», — сообщила Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru. В разделении соискателей по федеральным округам, Тюменская область больше всего интересна в качестве нового места работы и жизни жителям Уральского Федерального округа. Их составляет семь процентов опрошенных. Из Сибирского Федерального округа переехать хотели бы три процента респондентов, а из Южного Федерального округа — два процента. По одному проценту в качестве желаемого региона для переезда по работе Тюменскую область назвали жители Приволжского и Центрального федеральных округов. Ранее URA.RU писало о том, что за переезд в Тюменскую область по работе власти готовы заплатить свыше 100 тысяч рублей. Также финансовое вознаграждения получат граждане, переехавшие для карьерного роста в ХМАО и ЯНАО.