17 августа 2022
16 августа 2022

В ХМАО школьнику заплатят 270 тысяч рублей за падение с лестницы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День детей. Курган, ребенок, материнство, дети, мальчик
Управляющая компания из ХМАО выплатит компенсацию морального вреда упавшему с лестницы ребенку Фото:

Суд обязал управляющую компанию в городе Белоярский выплатить 8-летнему ребенку 270 тысяч рублей компенсации за падения с лестницы. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Установлено, что в апреле 2022 года подросток получил травму в результате падения на лестничной площадке многоквартирного дома. Суд обязал управляющую организацию выплатить компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Было установлено, что причиной травмы стало неисполнение ООО «УК ЖКС» обязанности по содержанию многоквартирного дома.

Ранее URA.RU писало, что в строительном магазине Лангепаса на ребенка упала незакрепленная металлическая дверь. Мальчик получил травму, а прокуратура направила исковое заявление к владельцу магазина с требованием компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

Суд обязал управляющую компанию в городе Белоярский выплатить 8-летнему ребенку 270 тысяч рублей компенсации за падения с лестницы. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что в апреле 2022 года подросток получил травму в результате падения на лестничной площадке многоквартирного дома. Суд обязал управляющую организацию выплатить компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Было установлено, что причиной травмы стало неисполнение ООО «УК ЖКС» обязанности по содержанию многоквартирного дома. Ранее URA.RU писало, что в строительном магазине Лангепаса на ребенка упала незакрепленная металлическая дверь. Мальчик получил травму, а прокуратура направила исковое заявление к владельцу магазина с требованием компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...