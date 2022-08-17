В ХМАО школьнику заплатят 270 тысяч рублей за падение с лестницы

18 августа 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Управляющая компания из ХМАО выплатит компенсацию морального вреда упавшему с лестницы ребенку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд обязал управляющую компанию в городе Белоярский выплатить 8-летнему ребенку 270 тысяч рублей компенсации за падения с лестницы. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что в апреле 2022 года подросток получил травму в результате падения на лестничной площадке многоквартирного дома. Суд обязал управляющую организацию выплатить компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Было установлено, что причиной травмы стало неисполнение ООО «УК ЖКС» обязанности по содержанию многоквартирного дома. Ранее URA.RU писало, что в строительном магазине Лангепаса на ребенка упала незакрепленная металлическая дверь. Мальчик получил травму, а прокуратура направила исковое заявление к владельцу магазина с требованием компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Суд обязал управляющую компанию в городе Белоярский выплатить 8-летнему ребенку 270 тысяч рублей компенсации за падения с лестницы. Об этом рассказали в прокуратуре ХМАО. «Установлено, что в апреле 2022 года подросток получил травму в результате падения на лестничной площадке многоквартирного дома. Суд обязал управляющую организацию выплатить компенсацию морального вреда», — сказано в сообщении на сайте прокуратуры. Было установлено, что причиной травмы стало неисполнение ООО «УК ЖКС» обязанности по содержанию многоквартирного дома. Ранее URA.RU писало, что в строительном магазине Лангепаса на ребенка упала незакрепленная металлическая дверь. Мальчик получил травму, а прокуратура направила исковое заявление к владельцу магазина с требованием компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей.