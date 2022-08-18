В Екатеринбурге водитель сбил девочку на самокате Whoosh. Фото

19 августа 2022 в 03:48 Размер текста - 17 +

Авария произошла на Вторчермете Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Возле дома №2 по улице Палисадной в Екатеринбурге Citroën C-Elysee сбил 14-летнюю школьницу, которая проезжала дорогу на самокате в неположенном месте. Девочку с открытым переломом доставили в больницу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомобиля Citroën C-Elysee, двигаясь по Палисадной со стороны улицы 2-я Новосибирская в сторону Окраинной, столкнулся с электросамокатом Whoosh под управлением несовершеннолетней, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в сообщении инспекторов. В результате столкновения 14-летняя девочка, управлявшая самокатом, получила открытый перелом костей правой голени. Мать пострадавшей пояснила, что дочь взяла электросамокат с ее разрешения и поехала на нем к друзьям. За рулем иномарки был 34-летний местный житель. По его словам, школьница на самокате внезапно появилась на дороге. Водитель экстренно затормозил, но было поздно. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Возле дома №2 по улице Палисадной в Екатеринбурге Citroën C-Elysee сбил 14-летнюю школьницу, которая проезжала дорогу на самокате в неположенном месте. Девочку с открытым переломом доставили в больницу, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «По предварительной информации, водитель автомобиля Citroën C-Elysee, двигаясь по Палисадной со стороны улицы 2-я Новосибирская в сторону Окраинной, столкнулся с электросамокатом Whoosh под управлением несовершеннолетней, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте», — говорится в сообщении инспекторов. В результате столкновения 14-летняя девочка, управлявшая самокатом, получила открытый перелом костей правой голени. Мать пострадавшей пояснила, что дочь взяла электросамокат с ее разрешения и поехала на нем к друзьям. За рулем иномарки был 34-летний местный житель. По его словам, школьница на самокате внезапно появилась на дороге. Водитель экстренно затормозил, но было поздно.