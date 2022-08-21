21 августа 2022
20 августа 2022
19 августа 2022

В Пермском крае на полном ходу загорелся автобус с людьми. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Курган, автобус
В Пермском крае во время движения загорелся автобус, в котором были люди Фото:

В Пермском крае во время движения загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Очевидцы сняли видео с места происшествия и опубликовали его в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел во время движения транспорта около 4 утра 21 августа в районе поселка Плишкари. По словам пассажиров автобуса, все произошло очень быстро. «Водитель помог покинуть автобус всем пассажирам, никто не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого МВД.

Очевидцы происшествия отмечают, что все службы отреагировали на ситуацию оперативно, скорая и МЧС приехали достаточно быстро. Автобус сгорел полностью буквально за 15 минут. Всех пассажиров доставили в село Елово, где напоили чаем, после чего отвезли в Чайковский, куда и следовал сгоревший автобус.

Ранее агентство писало о другом возгорании автобуса в Перми. Пожар произошел во время движения по улице Лянгасова.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В Пермском крае во время движения загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Очевидцы сняли видео с места происшествия и опубликовали его в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел во время движения транспорта около 4 утра 21 августа в районе поселка Плишкари. По словам пассажиров автобуса, все произошло очень быстро. «Водитель помог покинуть автобус всем пассажирам, никто не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого МВД. Очевидцы происшествия отмечают, что все службы отреагировали на ситуацию оперативно, скорая и МЧС приехали достаточно быстро. Автобус сгорел полностью буквально за 15 минут. Всех пассажиров доставили в село Елово, где напоили чаем, после чего отвезли в Чайковский, куда и следовал сгоревший автобус. Ранее агентство писало о другом возгорании автобуса в Перми. Пожар произошел во время движения по улице Лянгасова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...