В Пермском крае на полном ходу загорелся автобус с людьми. Видео

22 августа 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

В Пермском крае во время движения загорелся автобус, в котором были люди Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае во время движения загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Очевидцы сняли видео с места происшествия и опубликовали его в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел во время движения транспорта около 4 утра 21 августа в районе поселка Плишкари. По словам пассажиров автобуса, все произошло очень быстро. «Водитель помог покинуть автобус всем пассажирам, никто не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого МВД. Очевидцы происшествия отмечают, что все службы отреагировали на ситуацию оперативно, скорая и МЧС приехали достаточно быстро. Автобус сгорел полностью буквально за 15 минут. Всех пассажиров доставили в село Елово, где напоили чаем, после чего отвезли в Чайковский, куда и следовал сгоревший автобус. Ранее агентство писало о другом возгорании автобуса в Перми. Пожар произошел во время движения по улице Лянгасова.

В Пермском крае во время движения загорелся автобус, в котором находились пассажиры. Очевидцы сняли видео с места происшествия и опубликовали его в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел во время движения транспорта около 4 утра 21 августа в районе поселка Плишкари. По словам пассажиров автобуса, все произошло очень быстро. «Водитель помог покинуть автобус всем пассажирам, никто не пострадал», — рассказали URA.RU в пресс-службе краевого МВД. Очевидцы происшествия отмечают, что все службы отреагировали на ситуацию оперативно, скорая и МЧС приехали достаточно быстро. Автобус сгорел полностью буквально за 15 минут. Всех пассажиров доставили в село Елово, где напоили чаем, после чего отвезли в Чайковский, куда и следовал сгоревший автобус. Ранее агентство писало о другом возгорании автобуса в Перми. Пожар произошел во время движения по улице Лянгасова.