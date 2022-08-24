В Перми выступит молодежный певец Хабиб

Песни певца преимущественно веселые и зажигательные Фото: Дарья Попова © URA.RU

На празднике «Планета FEST», который пройдет в ТРЦ «Планета» 10 сентября, выступит популярный молодежный певец и видеоблогер Хабиб. О выступлении автора хита «Ягода-малинка» сообщили в ТРК «Планета» на официальном сайте.

«10 сентября в торгово-развлекательном центре „Планета“ состоится грандиозное событие — „Планета FEST“. На уличной парковке пройдет музыкальный фестиваль, на котором состоится DJ-баттл, выступят группы Рэд Хэд Бэнд и SoFix и полуфиналисты проекта „Новые танцы на ТНТ“. Хедлайнером мероприятия станет певец Хабиб», — сообщается на сайте.

Также, в рамках мероприятия, состоится чемпионат по поеданию бургеров от ресторана #FARШ., мастер-классы по приготовлению пиццы и по игре в шахматы. Для детей будет организовано иллюзионное шоу, мастер-классы и дискотека.

Хабиб — российский певец и видеоблогер-миллионник, участник шоу «Песни» на телеканале «ТНТ». Самая популярная песня — «Ягода малинка».