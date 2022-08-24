24 августа 2022

Силовики ищут онаниста, стоявшего у детского сада Екатеринбурга

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День города. Выступление группы «Любэ». Курган , полиция, мвд россии, наряд полиции
Силовики проверят сообщения об онанисте Фото:

Полиция Екатеринбурга проверит информацию об онанисте, который, по словам очевидцев, подглядывал за детьми в одном из детских садов города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сведения [об онанисте у детского сада], опубликованные в СМИ будут проверены сотрудниками территориального ОВД», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что до сообщения журналистов газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург», куда обратились очевидцы, информации об извращенце не поступало.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой оперативно сообщать о подобных случаях, происходящих в городе. По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Пехотинцев. Работники детского сада прогнали мужчину.

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Полиция Екатеринбурга проверит информацию об онанисте, который, по словам очевидцев, подглядывал за детьми в одном из детских садов города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. «Сведения [об онанисте у детского сада], опубликованные в СМИ будут проверены сотрудниками территориального ОВД», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что до сообщения журналистов газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург», куда обратились очевидцы, информации об извращенце не поступало. Правоохранители обратились к гражданам с просьбой оперативно сообщать о подобных случаях, происходящих в городе. По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Пехотинцев. Работники детского сада прогнали мужчину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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