Силовики ищут онаниста, стоявшего у детского сада Екатеринбурга

Силовики проверят сообщения об онанисте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полиция Екатеринбурга проверит информацию об онанисте, который, по словам очевидцев, подглядывал за детьми в одном из детских садов города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

«Сведения [об онанисте у детского сада], опубликованные в СМИ будут проверены сотрудниками территориального ОВД», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что до сообщения журналистов газеты «Комсомольская правда — Екатеринбург», куда обратились очевидцы, информации об извращенце не поступало.

Правоохранители обратились к гражданам с просьбой оперативно сообщать о подобных случаях, происходящих в городе. По информации очевидцев, инцидент произошел на улице Пехотинцев. Работники детского сада прогнали мужчину.