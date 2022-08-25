Из Челябинска отправятся новые поезда на море

26 августа 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

Из Челябинска на юг отправится больше поездов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) назначило из Челябинска дополнительные поезда на Черное море. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, поезда будут курсировать в сентябре. «Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки „Федеральная пассажирская компания“ (ФПК) назначает дополнительный рейс сезонного поезда из Челябинска в Имеретинский курорт (Сочи). Также будет ходить поезд из Екатеринбурга в Анапу через станции в Челябинске, Златоусте и Кропачево», — рассказали URA.RU в ЮУЖД. Объявлено, что в расписании появятся два поезда. Рейс №553/554 «Челябинск—Имеретинский курорт» будет отправляться из Челябинска 1, 3, 7 сентября в 15:43 по местному времени. Обратно из Имеретинского курорта поезд будет стартовать 4, 6, 10 сентября в 12:30. Рейс №290/289 «Екатеринбург—Анапа» будет отправляться из Челябинска с 15 по 27 сентября по нечетным числам в 00:37. Обратно из Анапы с 17 по 29 сентября поезд будет ходить по нечетным числам в 14:50. В ЮУЖД подчеркнули: поездах предусмотрены вагоны разных классов обслуживания, есть багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами. В июле ЮУЖД дополнительно назначила поезда по пяти маршрутам. Железнодорожники отметили, что благодаря новым рейсам в 2022 году они перевезут на 35,3% больше пассажиров, чем в 2020 году.

Южно-Уральская железная дорога (ЮУЖД) назначило из Челябинска дополнительные поезда на Черное море. Как URA.RU сообщили в пресс-службе перевозчика, поезда будут курсировать в сентябре. «Для удовлетворения спроса пассажиров на поездки „Федеральная пассажирская компания“ (ФПК) назначает дополнительный рейс сезонного поезда из Челябинска в Имеретинский курорт (Сочи). Также будет ходить поезд из Екатеринбурга в Анапу через станции в Челябинске, Златоусте и Кропачево», — рассказали URA.RU в ЮУЖД. Объявлено, что в расписании появятся два поезда. Рейс №553/554 «Челябинск—Имеретинский курорт» будет отправляться из Челябинска 1, 3, 7 сентября в 15:43 по местному времени. Обратно из Имеретинского курорта поезд будет стартовать 4, 6, 10 сентября в 12:30. Рейс №290/289 «Екатеринбург—Анапа» будет отправляться из Челябинска с 15 по 27 сентября по нечетным числам в 00:37. Обратно из Анапы с 17 по 29 сентября поезд будет ходить по нечетным числам в 14:50. В ЮУЖД подчеркнули: поездах предусмотрены вагоны разных классов обслуживания, есть багажное купе. Доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами. В июле ЮУЖД дополнительно назначила поезда по пяти маршрутам. Железнодорожники отметили, что благодаря новым рейсам в 2022 году они перевезут на 35,3% больше пассажиров, чем в 2020 году.