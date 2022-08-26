В Екатеринбурге грузовик сбил девятилетнего мальчика. Фото

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Авария произошла на улице Летчиков Фото:

Авария с участием ребенка произошла на улице Летчиков в Екатеринбурге. Девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса грузовика, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Установлено, что мама отправила сына в аптеку. Почему он решил сократить путь и перешел в неустановленном месте, пояснить не смогла. По предварительной информации, водитель автомобиля „УАЗ“ двигался по Пехотинцев в сторону улицы Летчиков и допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте», — рассказывают инспекторы.

В результате аварии девятилетнего мальчика с ушибом правого колена доставили в больницу. За рулем грузовика находился 48-летний водитель со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности он привлекался один раз.

Фото:

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Авария с участием ребенка произошла на улице Летчиков в Екатеринбурге. Девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса грузовика, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Установлено, что мама отправила сына в аптеку. Почему он решил сократить путь и перешел в неустановленном месте, пояснить не смогла. По предварительной информации, водитель автомобиля „УАЗ“ двигался по Пехотинцев в сторону улицы Летчиков и допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте», — рассказывают инспекторы. В результате аварии девятилетнего мальчика с ушибом правого колена доставили в больницу. За рулем грузовика находился 48-летний водитель со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности он привлекался один раз.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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