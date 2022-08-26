Авария произошла на улице Летчиков Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Авария с участием ребенка произошла на улице Летчиков в Екатеринбурге. Девятилетний мальчик перебегал дорогу в неположенном месте и попал под колеса грузовика, рассказали URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Установлено, что мама отправила сына в аптеку. Почему он решил сократить путь и перешел в неустановленном месте, пояснить не смогла. По предварительной информации, водитель автомобиля „УАЗ“ двигался по Пехотинцев в сторону улицы Летчиков и допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте», — рассказывают инспекторы.

В результате аварии девятилетнего мальчика с ушибом правого колена доставили в больницу. За рулем грузовика находился 48-летний водитель со стажем вождения 30 лет. К административной ответственности он привлекался один раз.