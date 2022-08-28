В Пермском крае раскрыто жестокое нападение на фирму и убийство

29 августа 2022 в 11:25 Размер текста - 17 +

Пермяк с сообщником похитили с предприятия 450 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае следователи раскрыли дело об ограблении одного из предприятий, совершенное в 2017 году. Пермяк совершил преступление со своим знакомым из Владимирской области, передает сайт Следственного комитета России по Пермскому краю. «В июле 2017 года житель Пермского края вступил в преступный сговор со своим знакомым, проживающим во Владимировской области, на совершение разбойного нападения на сотрудников одного из предприятий в г. Оса Пермского края и хищения денежных средств», — сообщается на сайте комитета. Всего злоумышленники похитили 450 тысяч рублей. Для ограбления знакомые заранее приготовили балаклавы, скотч и веревки. Ночью мужчины пробрались на территорию предприятия, где напали на сотрудников, связали их, угрожали расправой и били. Грабители похитили деньги и позже скрылись на угнанной машине. Также выяснило следствие, один из злоумышленников с подельниками в 2018 году напал на семью бизнесмена в Чернушке. Вооружившись балаклавами, скотчем, металлическими прутами и веревками, грабители проникли в дом предпринимателя и напали на него и его жену. Соучастники преступления связали супругов, и угрожая прутьями, похитили имущество семьи на сумму 220 тысяч рублей. Глава семейства, связанный и лишенный возможности двигаться, умер от удушья. Силовики за несколько лет собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения предполагаемым злоумышленникам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По двум неустановленным лицам продолжается расследование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае следователи раскрыли дело об ограблении одного из предприятий, совершенное в 2017 году. Пермяк совершил преступление со своим знакомым из Владимирской области, передает сайт Следственного комитета России по Пермскому краю. «В июле 2017 года житель Пермского края вступил в преступный сговор со своим знакомым, проживающим во Владимировской области, на совершение разбойного нападения на сотрудников одного из предприятий в г. Оса Пермского края и хищения денежных средств», — сообщается на сайте комитета. Всего злоумышленники похитили 450 тысяч рублей. Для ограбления знакомые заранее приготовили балаклавы, скотч и веревки. Ночью мужчины пробрались на территорию предприятия, где напали на сотрудников, связали их, угрожали расправой и били. Грабители похитили деньги и позже скрылись на угнанной машине. Также выяснило следствие, один из злоумышленников с подельниками в 2018 году напал на семью бизнесмена в Чернушке. Вооружившись балаклавами, скотчем, металлическими прутами и веревками, грабители проникли в дом предпринимателя и напали на него и его жену. Соучастники преступления связали супругов, и угрожая прутьями, похитили имущество семьи на сумму 220 тысяч рублей. Глава семейства, связанный и лишенный возможности двигаться, умер от удушья. Силовики за несколько лет собрали достаточно доказательств, чтобы предъявить обвинения предполагаемым злоумышленникам. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. По двум неустановленным лицам продолжается расследование.